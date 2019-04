Porto Cervo | morta una femmina di capodoglio gravida con 22 kg di plastica nello stomaco

gqitalia

(Di lunedì 1 aprile 2019) Iltrovato morto sulla spiaggia di, in Sardegna, aveva 22 chili di. Dopo la balena uccisa nelle Filippine da 40 chili dipochi giorni fa, unadiè andata a morire a Cala Romantica, sulla cui riva è avvenuto il ritrovamento della carcassa giovedì 28 marzo. La Capitaneria di Olbia, per rimuoverla, ha chiesto l'intervento dei Vigili del Fuoco di Arzachena. Lo shock più forte è arrivato con gli esami necroscopici:sono stati trovati 22 chili di oggetti intra buste della spesa, piatti monouso, un contenitore per detersivo, grovigli di reti da pesca e perfino tubi corrugati per cavi elettrici. Tre quarti dellodell'animale lungo 7 metri erano zeppi di rifiuti. L'esemplare portava anche in grembo un feto di due metri morto con lei. Il cervello e ...

