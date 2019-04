Elezioni in Ucraina | i risultati | Zelensky-Poroshenko al ballottaggio Timoshenko non ci

Ucraina al voto per le Elezioni presidenziali : in migliaia al consolato a Milano : In particolare Zelensky, volto nuovo della politica, subito associato a Beppe Grillo sia per il comune mestiere sia per la discesa in campo con slogan populisti, è considerato, tra i tre principali ...

Elezioni Ucraina - exit poll : “Zelensky in testa - sarà ballottaggio con Poroshenko” Ma Timoshenko non ci sta : “Dati errati” : sarà ballottaggio il 21 aprile fra l’attore comico Volodymyr Zelensky, che è in testa con il 30,4% dei voti, e il presidente uscente Petro Poroshenko, al 17,8%. Sono i risultati delle Elezioni presidenziali in Ucraina secondo la fotografia scattata dagli exit poll pubblicati alla chiusura delle urne, che ora dovranno essere confermati dai risultati veri e propri. Terza la ex premier Yulia Tymoshenko, leader della Rivoluzione arancione del 2004, ...

Elezioni Ucraina 2019 : data - sondaggi e candidati. Quando si vota : Elezioni Ucraina 2019: data, sondaggi e candidati. Quando si vota Domenica 31 marzo 2019, l’Ucraina è chiamata al voto per eleggere il suo prossimo presidente. L’importante appuntamento precede le Elezioni per il Parlamento – la Rada – che invece si terranno a ottobre. Elezioni Ucraina 2019: la candidatura di Zelensky Sono circa 35 milioni gli elettori ucraini che hanno diritto a recarsi i seggi. Potranno scegliere tra ben 44 ...

In Ucraina le Elezioni saranno decise dal prezzo del gas : Niente gas, niente voti: l’aumento dei prezzi e i tagli ai sussidi mettono in pericolo le ambizioni di rielezione del presidente ucraino. Leggi