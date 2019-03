VIDEO Sebastian Vettel ammette l’errore | “Ho sbagliato io con Hamilton | sono andato in

oasport

ha fatto mea culpa al termine del GP del Bahrein 2019, il tedesco ha concluso in quinta posizione a causa di un grosso errore che ha commesso nel corpo a corpo con Lewis. Il pilota della Ferrari, infatti, èin testacoda nel momento clou della battaglia col britannico e ha poi danneggiato l'ala anteriore: la rimonta si è fermata al quinto posto, un risultato decisamente deludente considerando le premesse della vigilia. Il teutonico ha però ammesso di avere, di seguito ildelle dichiarazioni rilasciate daai microfoni di Sky Sport.: "HOIO"

