Untraditional 2 su NOVE dal 1 aprile con Fabio Volo

(Di domenica 31 marzo 2019)la seconda stagione della serie consudal 1Da lunedì 1alle 23:30 arriva sula seconda stagione dila comedy di e con, ideata dae che racconta in chiave romanzata, divertente e surreale, la vita dicon il sogno di realizzare una serie tv americana. I primi due episodi sono già disponibili su DPlay dove saranno caricati settimanalmente anche gli altri 14 episodi (in totale sono 16) della serie.la trama Al termine della prima stagioneè a Milano, lasciato dalla moglie Johanna a causa di un suo presunto tradimento con la sua ex, e contemporaneamente con in mano la possibilità di realizzare finalmente la serie dei suoi sogni, grazie anche al lavoro del suo agente Raimondo (interpretato da Marco Mazzi, che conè alla sua prima esperienza come attore). Si trova ...

