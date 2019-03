Elezioni Ucraina | exit poll | “Zelensky in testa | sarà ballottaggio con Poroshenko” Ma

ilfattoquotidiano

(Di domenica 31 marzo 2019)il 21 aprile fra l’attore comico Volodymyr Zelensky, che è incon il 30,4% dei voti, e il presidente uscente Petro Poroshenko, al 17,8%. Sono i risultati dellepresidenziali insecondo la fotografia scattata daglipubblicati alla chiusura delle urne, che ora dovranno essere confermati dai risultati veri e propri. Terza la ex premier Yulia Tymoshenko, leader della Rivoluzione arancione del 2004, che si atal 14,2%.“Ringrazio chi è andato a votare e non lo ha fatto per divertirsi: sono molto felice ma questo non è il risultato finale, solo il primo passo“, ha detto Zelensky parlando a Radio Liberty. “Certo, sono un po’ in ansia, sono un essere umano: capisco che questa è una grossa responsabilità ma i miei amici e mia moglie mi sono vicini e questo rende le cose più semplici”, ha ...

