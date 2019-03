Bormio | scontro fra due sciatori sulle piste | morto 49enne di Vimercate

ilfattoquotidiano

(Di domenica 31 marzo 2019) Unquesta mattina dopo unocon un altro sciatoredi, in Valtellina. La vittima, Giovanni Mariani, risiedeva a(Monza Brianza) e l’altro sciatore, rimasto ferito in modo non grave, abita invece a Seregno. Non si sa, al momento, se i due si conoscessero.L’incidente è avvenuto intorno alle 11del comprensorio2000. Gli agenti della polizia di Sondrio in servizio di soccorso sulla neve sono intervenuti con un tentativo di rianimazione, proseguito poi dai medici dell’eliambulanza. Ilperò ècirca 15 minuti dopo lo. Il ferito, soccorso anche lui dai poliziotti, è stato ricoverato all’ospedale Morelli di Sondalo.L'articolofra duediproviene da Il Fatto Quotidiano.

