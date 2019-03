Spazziamo via l’ombra della prevaricazione maschilista dalla legge 194 sull' aborto

huffingtonpost

(Di sabato 30 marzo 2019) Periodicamente le forze oscurantiste tornano a occuparsi194a interruzione volontaria di gravidanza e, in modo più o meno dichiarato, provano a rimettere indietro le lancettestoria, a quando la donna in difficoltà si affidava alle 'mammane', alla corsa clandestina a strutture abusive di improbabili professionisti che ne mettevano a rischio la salute.In queste ore in cui si riaffacciano questi pericolosi tentativi, durante presunti congressia famiglia tradizionale, vorrei dire ancora una volta una cosa chiara, da medico, medico legale, e da uomo politico.La 194 è una conquista inderogabile di civiltà per i dirittidonna, per la salutedonna, per la tutela socialematernità.La scelta di abortire è una scelta di sofferenza, non una alternativa anticoncezionale a cuorro, come vorrebbero ...

