Salvini a Verona | no all' utero in affitto Femministe? Si preoccupino di Islam

Congresso famiglie Verona - DIRETTA. Salvini : ?no utero in affitto - femministe pensino a Islam : Matteo Salvini è arrivato al Congresso della famiglia di Verona mentre per le strade della città in migliaia manifestano contro l'evento che ha il patrocinio del ministro della...

Salvini al Congresso sulla famiglia 'Qui per sostenere chi fa figli. 194 non si tocca'. Ma attacca i 5S. Di Maio 'A Verona fanatici' : Cronaca Verona, Forza Nuova al Congresso delle famiglie con la proposta di referendum anti 194. L'organizzazione li blocca dal nostro inviato PAOLO BERIZZI

Congresso famiglie Verona - DIRETTA. Salvini : ?no utero in affitto. Femministe pensino a Islam : Matteo Salvini è arrivato al Congresso della famiglia di Verona mentre per le strade della città in migliaia manifestano contro l'evento che ha il patrocinio del ministro della...

Verona - Salvini : "Il vero nemico delle donne è l'estremismo islamico" : Il Ministro dell'Interno Matteo Salvini, come ampiamente anticipato, ha partecipato oggi pomeriggio al Congresso Mondiale delle Famiglie di verona, intervenendo sul palco dopo la leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni che si era scagliata duramente contro la surrogazione di maternità.Salvini, qui in veste di vicepremier e intenzionato a promuovere la sua solita propaganda, si è presentato sul palco per difendere la famiglia tradizionale, ...

Congresso delle famiglie a Verona - Salvini : “La legge sull’aborto non è in discussione” : Piazza spaccata a metà come una mela, a Verona, per l’arrivo a piedi, in una ressa di simpatizzanti e cronisti, di Matteo Salvini alla Gran Guardia, per partecipare al Congresso mondiale delle famiglie. Il vicepremier è stato accolto da una parte che inneggiava il suo nome, “Matteo, Matteo, Matteo...”, esortandolo ad andare avanti. Un altro pezzo ...

Congresso famiglie Verona - DIRETTA. Salvini : ?no utero in affitto. Femministe pensino a Islam : Matteo Salvini è arrivato al Congresso della famiglia di Verona mentre per le strade della città in migliaia manifestano contro l'evento che ha il patrocinio del ministro della...

Verona - lite Di Maio-Salvini : "Fanatici" - "Difendo famiglie" : Maxi ressa in piazza Bra a Verona per Matteo Salvini. Accerchiato da decine di giornalisti, all'indirizzo del leader leghista sono partiti applausi, ma anche fischi prima che si recasse al palazzo della Gran Guardia, per intervenire al congresso della famiglia. "Sono qui a sostenere col sorriso una giornata di festa, a sostenere il diritto a essere madre, a essere padre e a essere nonni. A sostenere la necessità dell'Italia di mettere al mondo ...

Salvini al Congresso sulla famiglia 'Qui per sostenere chi fa figli. 194 non si tocca'. E attacca i 5Stelle. Di Maio 'A Verona odio e ... : Cronaca Verona, Forza Nuova al Congresso delle famiglie con la proposta di referendum anti 194. L'organizzazione li blocca dal nostro inviato PAOLO BERIZZI

Salvini al Congresso sulla famiglia 'Qui per sostenere chi fa figli. 194 non si tocca'. Di Maio 'A Verona i fanatici' : Cronaca Verona, Forza Nuova al Congresso delle famiglie con la proposta di referendum anti 194. L'organizzazione li blocca dal nostro inviato PAOLO BERIZZI

Congresso famiglie Verona - DIRETTA. Salvini sul palco : ?no all'utero in affitto. Femministe pensino a Islam : Matteo Salvini è arrivato al Congresso della famiglia di Verona mentre per le strade della città in 20mila manifestano contro l'evento che ha il patrocinio del ministro della...

Verona - Matteo Salvini al congresso delle Famiglie : «Qui non per togliere diritti» : Il vicepremier ha anche attaccato l'informazione: «Dal mondo del giornalismo, e lo dico da giornalista, su questo convegno c'è stato un mix di ipocrisia, benpensantismo, malafede». E il congresso di ...

Famiglia : Salvini - a Verona per sostenere l'Italia che fa figli : "Sono qua a sostenere col sorriso una giornata di festa, il diritto a essere madre, a essere papà e a essere nonni. La necessità dell'Italia di mettere al mondo dei figli". Così Matteo Salvini, al suo arrivo al Congresso delle famiglie. "Siamo qua non per togliere i diritti: non si tocca niente a nessuno. Non sono in discussione l'aborto, il divorzio: ognuno fa l'amore con chi vuole, va a cena con chi vuole". Salvini ha ...

Congresso famiglie Verona - DIRETTA. Salvini accolto da applausi e fischi - sale la tensione : Matteo Salvini è arrivato al Congresso della famiglia di Verona mentre per le strade della città in 20mila manifestano contro l'evento che ha il patrocinio del ministro della...

Verona - Matteo Salvini al congresso delle Famiglie : «La legge 194 non è in discussione» : «L'evoluzione della famiglia - ha aggiunto - è quanto di più bello ci sia, perché significa che il nostro mondo è in movimento. E racconta una splendida evoluzione culturale. Le Famiglie non vanno ...