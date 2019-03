Rischio idrogeologico in Sicilia | in arrivo 1 | 2 milioni per interventi a Salemi

meteoweb.eu

(Di sabato 30 marzo 2019) Un finanziamento da un milione e 250mila euro percontro il, nel Trapanese, dove verrà completata l’opera di messa in sicurezza dell’area a valle di via Duca degli Abruzzi. L’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Domenico Venuti, nel 2018 ha partecipato a un bando specifico emanato dall’assessorato regionale alle Infrastrutture e ora ha ottenuto il finanziamento. L’ufficialità è arrivata con il decreto del dipartimento regionale Infrastrutture, che ha inserito il progetto avanzato dal Comune dinell’elenco delle proposte approvate. Le risorse serviranno a consolidare il costone di via Duca degli Abruzzi e a riqualificare l’intera area che dista pochi metri dal palazzo municipale. Si tratta del secondo intervento per la messa in sicurezza dell’area, che nel 2007 fu interessata da una ...

