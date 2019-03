Nemico dell' Ue ed enclave Usa Polonia | la locomotiva di Visegrad

Nemico interno dell'Ue ed enclave Usa Polonia - la locomotiva di Visegrad : Cinque anni fa, al termine del primo decennio dal suo ingresso nell'Unione europea, si celebrava il suo tasso record di crescita. Oggi la Polonia, reduce dalla decisione senza precedenti da parte della Commissione Ue di avviare la procedura dell'articolo 7... Segui su affaritaliani.it

Tumori : mai una mammografia per il 15% delle italiane - la paura è il primo Nemico : Piuttosto che guardare in faccia il nemico e affrontarlo, è meglio ignorare di averne uno. Sembrano pensarla così le donne italiane che ‘sfuggono’ alla prevenzione anticancro. Non poche, secondo quanto confermano alcuni dati emersi dall’Osservatorio Prevenzione & Salute di UniSalute curato da Nomisma: l’indagine presentata a Milano, condotta su 1.300 connazionali dai 30 ai 65 anni, rileva che il 15% della popolazione ...

Per la Lega il vero Nemico della donna è chi vuole la parità di genere nella società : Un cartello messo online dagli esponenti della Lega di Crotone elenca sei potenziali pericoli che mettono a rischio la funzione della donna nella società. Nel manifesto, pubblicato in occasione dell'8 marzo, si punta il dito contro chi "strumentalizza la donna, come anche i migranti e i gay, per finalità meramente ideologiche al solo scopo di fare 'rivoluzione'".Continua a leggere

Oliviero Toscani attacca Salvini : "È il vero Nemico dell'Italia" : 'Io non sono un politico, faccio un mestiere che ha bisogno di una certa educazione, sensiblità, professionalità', spiega Toscani a Circo Massimo, 'parlerò di politica attraverso un mio punto di ...

Salvini come il Renzi delle Europee 2014 ha di fronte il Nemico principale : se stesso : Roma. C’è uno che vince sempre, oggi, si chiama Matteo; ha compiuto un parricidio politico liberandosi degli avi ingombranti, ha preso un partito indietro nelle percentuali e l’ha gonfiato, prima virtualmente e poi sostanzialmente, non avendo avversari temibili intorno e avendo come unico nemico pri

Un Nemico è il miglior amico della propaganda. Specie di quella populista : Il nemico è buono come il pane. Non è un ossimoro concettuale. Il nemico serve, è necessario. Dalla fine del XVIII secolo il nemico è stato utilizzato come un elemento fondante dell’azione di propaganda per garantire consenso e manipolare il popolo. Scoperto durante la Rivoluzione, l’uso politico e soprattutto propagandistico del nemico (gli aristocratici e la coalizione delle monarchie), è diventato straordinariamente efficace quando è ...

Grande lutto nel mondo della moda : muore Karl Lagerfeld - Nemico del politically correct - VIDEO : Non solo stilista, Lagerfeld nel corso della sua carriera s'era espresso attraverso la fotgrafia, il design e il disegno in generale : senza di lui, a dire di molti esperti di settore, il mondo della ...

L'invisibile Nemico della verità : così la minaccia economica uccide la libertà di informazione : Non c'è solo la minaccia fisica contro chi racconta i fatti a ogni costo. Quella più subdola è la causa civile con ingenti richieste di risarcimento danni. Concita De Gregorio racconta il suo caso limite, costretta a pagare in prima persona senza più un editore che possa...

Inquinamento - il nuovo Nemico della pelle : ecco come prevenire e contrastare l’invecchiamento precoce in 3 semplici mosse : C’è un nuovo nemico della pelle: l’Inquinamento. Le polveri sottili, il fumo, i raggi UV e lo smog accelerano il processo di invecchiamento della cute e accentuano rughe e macchie sul volto. «Recenti studi hanno confermato che le polveri sottili e le impurità presenti nell’aria delle nostre città si depositano ogni giorno sulla pelle restando intrappolate nel film idrolipidico che ricopre naturalmente la pelle e, penetrando in profondità nella ...