Napoli | riparte Navigare | ' E a ottobre traslochiamo sul lungomare'

Napoli - Meret riparte dalla Under 21. "Un onore le parole di Buffon" : La nostra scuola di portiere è sempre la migliore al mondo, ci sono tradizione, studio e lavoro e non è un caso che escano sempre portieri di altissimo livello. Donnarumma? L'ho conosciuto in diversi ...

L'Amica Geniale riparte da Port'Alba : l'antica porta di Napoli scelta per le riprese della seconda serie : L'Amica Geniale sta tornando. La serie Rai che riprende i romanzi di Elena Ferrante sta iniziando a scegliere le location per le riprese per la seconda stagione, secondo quanto riportato da Il Mattino. La troupe della serie ha in progetto di allestire uno dei set a Port'Alba, antica porta della città di Napoli. La prima serie era stata accolta benissimo dal pubblico, nazionale ed internazionale.«L'Amica Geniale» sbarca a ...

Calcio - Europa League 2019 : andata sedicesimi di finale. Il Napoli riparte da Zurigo con gli ottavi nel mirino : Sfida delicata quella che attende il Napoli di Carlo Ancelotti nella giornata di domani. La formazione partenopea scenderà in campo a Zurigo, in Svizzera, per l’andata dei sedicesimi di finale dell’Europa League 2018-2019 di Calcio. Dopo la beffarda eliminazione dalla Champions nonostante un girone eliminatorio di altissimo livello, Lorenzo Insigne e compagni cominciano la loro avventura nella seconda competizione europea con ...