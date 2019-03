Minorenne cade dal tetto di una fabbrica sul quale sono saliti in due | si indaga per

meteoweb.eu

(Di sabato 30 marzo 2019) Dopo aver scavalcato la recinzione di una ex, siarrampicati lungo le scale esterne in acciaio earrivati sulin eternit: erano in due e uno di loro ha camminato sulche, a causa delle precarie condizioni strutturali di alcuni pannelli, ha ceduto facendolo precipitare sul pavimento del capannone dopo un volo di circa 6 metri. Protagonisti della vicendadue studenti di un istituto professionale locale, di 16 e 17 anni; il ferito è stato portato in elicottero all’Ospedale civile di Udine. Nonancora state rese note le sue condizioni né la diagnosi ma non sarebbe in pericolo di vita. Il fatto è accaduto in tarda mattinata a Brugnera (Pordenone) in via Arine, in un capannone industriale dismesso (ex mobilificio). Sul posto, insieme con gli operatori sanitari,intervenuti i Carabinieri dell’aliquota Radiomobile di Sacile (Pordenone). ...

