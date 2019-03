LIVE Play-off Superlega volley | Modena-Milano in DIRETTA | 2-0 | i padroni di casa dominano

oasport

(Di sabato 30 marzo 2019) Iniziano oggi alle ore 18 ioff della, campionato massimo delitaliano: la partita inaugurale sarà, rispettivamente quarta e quinta, con gli stessi punti, della regular season. Zaytsev e compagni partono nettamente favoriti nel confronto contro i meneghini, anche se le difficoltà mostrate nella prima fase del Campionato sono un campanello d’allarme non indifferente e da tenere in considerazione. Dal lato suo la Powersta disputando una splendida stagione e cercherà in ogni modo di dare del filo da torcere agli avversari. Quest’anno le due squadre si sono affrontate tre volte: inun successo per parte (in entrambi i casi con il punteggio di 3-0), mentre in Coppa Italia si è impostaper 3-1. OA Sport vi offrirà latestuale della sfida, punto su punto a partire da un ampio pre-partita, in modo da non farvi ...

