I premiati del FEESCAL

Tra i premiati del Torino Underground Cinefest anche la migliore colonna sonora andata al cortometraggio di Emanuela Mascherini “Come La Prima Volta” : Da pochissimo si è conclusa la sesta edizione del Torino Underground Cinefest, proposto da SystemOut e l’A.C.S.D. ArtInmovimento, in scena dal24 al 28 marzo 2019 presso il Cinema Classico, il CinemaTeatro Baretti e il Blah Blah di Torino. Come già sottolineato il lavoro dei giurati non è stato semplice perché i cinquantadue film selezionati erano tutti di notevole manifattura. E, mentre Chiara Francese, coadiuvata da Annunziato ...

Turing Award - premiati i tre pionieri dell'IA che hanno rivoluzionato il 'modo di pensare' dei computer : Immagine: depositphotos "Abbiamo assistito a un vero e proprio cambio di paradigma nella scienza" ha affermato Oren Etzioni, direttore generale dell'Allen Institute for Artificial Intelligence di ...

premiati i primi “Green Manager” del Lazio : Premiati i primi “Green Manager” del Lazio. Questa mattina l’assessore regionale al Ciclo dei Rifiuti, Massimiliano Valeriani, e il direttore generale dell’Arpa Lazio, Marco Lupo, hanno consegnato gli attestati ai primi 35 “Green Manager”, tra cui quello della società Cotral e di alcune aziende sanitarie regionali, che hanno completato il corso di formazione promosso dalla Regione e realizzato dall’Arpa. Nel Lazio la figura del Green Manager Il ...

premiatissimo Huawei Mate X : trionfatore del MWC 2019 : Ha già ricevuto un premio importante lo smartphone pieghevole Huawei Mate X, il primo provvisto di connettività 5G ed in grado di ripiegarsi su sé stesso: la GMSA che allestisce e cura nei minimi dettagli il MWC 2029 di Barcellona ha deciso di insignire il dispositivo del riconoscimento 'Best Connected Mobile Device of Mobile World Congress 2019'. Proprio ieri ad essere stato premiato come miglior smartphone era stato Huawei Mate 20 Pro, ...

premiati i migliori chef della provincia ma scoppia la polemica per l'assente stellato Floriano Pellegrino : Home Politica Cronaca Sport Attualità Notizie dall'Italia e dal mondo Salute Ambiente Spettacolo Lo spazio dei suoni Rubriche Cultura Arte e dintorni Enogastronomia Salento in forma Questioni di fede Motori ...

... " Con quale criterio ha stilato l'elenco degli atleti premiati in occasione della manifestazione Festa dello sport?" : ...non ho capito con quale criterio la commissione che ha stilato l'elenco degli atleti delle varie discipline sportive che sono stati premiati in occasione della maniFestazione 'Festa dello sport', ...

Giovedì 28 febbraio il Premio Sette Colli : i premiati della 12^ edizione : Il Premio “Sette Colli” (Patrocinato dall’A.N.P.O.E. – Associazione Nazionale Produttori e Organizzatori Eventi) è una manifestazione che si ripete alla vigilia di ogni derby Roma-Lazio, organizzata da Fabrizio Pacifici. La 12^ edizione si svolgerà Giovedì 28 febbraio al Nur Bar (Via del Teatro Valle 19), alle ore 20.30. Nell’occasione si assegna il “Pallone d’Oro Romanista” ad un calciatore della ...

Laureus Awards 2019 – Djokovic e gli altri vincitori delle ambite statuine : nessun italiano tra i premiati : Da Djokovic a Lindsey Vonn: la lista di tutti i vincitori dei Laureus World Sports Awards 2019 Questa sera sono andati in scena i Laureus World Sports Awards, detti anche Oscar dello Sport. L’edizione 2019 della cerimonia di premiazione degli sportivi, che nel corso dell’anno si sono messi in mostra per talento e vittorie, si è tenuta a Monaco e ha premiato le migliori personalità e le migliori squadre del mondo dello sport. nessun ...

Sky Cinema Oscar - in attesa della grande notte oltre 90 film premiati : Anche quest’anno Sky Cinema è la casa degli Oscar® e, in occasione della 91ª edizione degli Academy Awards®, dedica un intero canale -acceso 24 ore su 24 e in alta definizione - ai film premiati con l’ambita statuetta. Per più di due settimane, da venerdì 15 febbraio a domenica 3 marzo, infatti, Sky Cinema Hits (canale 304) si trasforma in Sky...

Percento culturale : premiati talenti del Teatro Dimitri : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia

La scuola fa notizia. Studenti del Fermi premiati per un progetto sull'integrazione : Non si tratta soltanto di cimentarsi con l'uso di strumenti multimediali che fanno ormai parte del loro essere " ha aggiunto " ma anche di trattare con grande sensibilità temi di stretta cronaca che ...

La classifica della terza serata di Sanremo 2019 : premiati Cristicchi - Mahmood - Ultimo e Irama. : Il festival giunge al terzo round e forse si intravede già una sorta di pole position per il rush finale di sabato: i verdetti della classifica di stasera premiano Cristicchi, Mahmood, Ultimo e Irama, ...

XXVII Giornata Mondiale del Malato : premiati medici e dirigente sanitario : Si svolgerà, lunedì 11 febbraio 2019 dalle 9.00 alle 13.00 presso il Consiglio Regione Campania (Centro Direzionale Isola F/13 Sala Auditorium I piano) la celebrazione della XXVII Giornata Mondiale del Malato, nella quale, verranno premiati Expertizer che si sono distinti per l’impegno e la professionalità profuse nella realizzazione di progetti a favore dei malati. In particolar modo, saranno premiati dirigenti sanitari, medici, esponenti del ...

DALL'ASSISTENZA AI DISABILI ALLA TUTELA DELL'AMBIENTE ECCO I premiati del PANETTONE D'ORO 2019 : Da ottantenne continua ad allenare con l'entusiasmo di un ragazzino, considerando lo sport una filosofia di vita. Rossana Perini Fonda nel 1996 l'Associazione Aldo Perini, come promesso al fratello ...