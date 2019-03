Grand Canyon | due morti questa settimana Uno dei due era un turista caduto nel vuoto

Grand Canyon - due morti in una settimana : turista precipita da 300 metri per scattare una foto : Due persone sono morte nel giro di pochi giorni sul Grand Canyon, uno dei luoghi più visitati degli Stati Uniti. Uno dei due è un turista di Hong Kong di circa 50 anni morto precipitando da un punto panoramico mentre cercava di fare una foto. Il cadavere è stato recuperato da un elicottero.Continua a leggere

Grand Canyon - turista precipita da mille metri : stava scattando una foto : Grand Canyon, ARIZONA, STATI UNITI, - Due persone sono morte in due incidenti diversi al Grand Canyon . Uno dei luoghi naturali più visitati al mondo, è da tempo nelle cronache dei giornali americani per i casi di morte legati ai selfie. Gli autoritratti scattati con lo smartphone e le foto 'estreme' per inquadrare l'angolo più bello del Gran ...

Baseball - Italia vincente sulla Grand Canyon University in Arizona : Prima vittoria dell’Italia nello stage in Arizona in corso in questo mese di marzo. La Nazionale del manager Gilberto “Gibo” Gerali ha superato le Antilopi della Grand Canyon University con un chiaro 5-2. Sono Poma, Koutsoyanopulos e Alex Sambucci i protagonisti della partita, con Mattia Aldegheri e Alex Bassani a comportarsi particolarmente bene sul monte di lancio. In particolare, Poma e Koutsoyanopulos aprono, nei fatti, le ...

E tanti auguri al parco del Grand Canyon - che compie 100 anni : Il Grand Canyon compie 100 anni Il Grand Canyon compie 100 anni Il Grand Canyon compie 100 anni Il Grand Canyon compie 100 anni Il Grand Canyon compie 100 anni Il Grand Canyon compie 100 anni Il Grand Canyon compie 100 anni Il Grand Canyon compie 100 anni Il Grand Canyon compie 100 anni Il Grand Canyon compie 100 anni Il Grand Canyon compie 100 anni Il parco nazionale del Grand Canyon, situato nello stato dell’Arizona, venne istituito il ...

Il Grand Canyon e il centenario : Con sei milioni di visitatori annui, il Grand Canyon è tra le mete naturali più gettonate al mondo. In occasione del centenario del parco nazionale omonimo, Rizzoli New York lo celebra con due libri. Dopo The Grand Canyon: Between River and Rim di Pete McBride uscito nei mesi scorsi, che suggerisce i luoghi frequentati solo dal 10 per cento dai visitatori, il 7 maggio sarà la volta di The Grand Canyon, con le foto di Tom Blagden, che lo propone ...