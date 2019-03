Gp Bahrein | Leclerc conquista la pole

Gp Bahrein - storica pole di Charles Leclerc su Ferrari : Sebastian Vettal secondo - poi le Mercedes : In Bahrein, si è scritta la prima pagina di quella che potrebbe essere un capitolo di storia della Formula 1: quella di Charles Leclerc. Il monegasco, infatti, strappa la sua prima pole position in assoluto e della stagione Ferrari, mettendo a segno un giro pazzesco che vale il record della pista: 1

Griglia di partenza F1 - Qualifiche GP Bahrein 2019 : risultato e classifica. Doppietta Ferrari - Leclerc-Vettel davanti ad Hamilton : Nelle Qualifiche del GP del Bahrein 2019, seconda prova del Mondiale di Formula Uno, la pole è andata ad uno strepitoso Charles Leclerc che conquista la sua prima pole in F1 con la Ferrari precedendo il compagno di squadra Sebastian Vettel e la Mercedes di Lewis Hamilton. Qualifiche palpitanti e grande reazione della Rossa dopo il GP d’Australia. Griglia di partenza F1, Qualifiche GP Bahrein 2019: risultato e classifica 1 16 C. Leclerc (B) ...

Charles Leclerc della Ferrari partirà in pole position nel Gran Premio di Formula 1 del Bahrein : Charles Leclerc, pilota monegasco della Ferrari, partirà in pole position nel Gran Premio di Formula 1 del Bahrein, il secondo del Mondiale. Dietro di lui partiranno il suo compagno di scuderia Sebastian Vettel e il campione in carica Lewis Hamilton.

Charles Leclerc - F1 GP Bahrein 2019 : “Sono fiducioso per la forza del nostro pacchetto. Team order a Melbourne? Capisco la decisione” : La Ferrari va a caccia di rivincite nel GP del Bahrein 2019, seconda prova del Mondiale di Formula Uno. La mancata top-3 e le prestazioni deludenti in pista sono state un fulmine a ciel sereno per la scuderia di Maranello che spera di aver trovato i correttivi adeguati in vista del weekend a Sakhir. Se lo augura il monegasco Charles Leclerc che, quinto in Australia, non vuol di certo ripetere l’esperienza e trovarsi a 1′ dal ...