Giuseppe | affetto dalla sindrome di Down morto in ospedale a Manchester dopo 19 giorni

corriere

(Di sabato 30 marzo 2019) «Joe era la persona più buona e gentile al mondo ed ènel modo più terribile» hanno detto i famigliariil verdetto della giuria. «Speriamo che quello che è accaduto a lui possa portare a ...

Corriere : Affetto dalla sindrome di Down muore in ospedale dopo 19 giorni senza cibo - AvvMennillo : Affetto dalla sindrome di Down muore in ospedale dopo 19 giorni senza cibo - GBeaujeu : RT @Corriere: Affetto dalla sindrome di Down muore in ospedale dopo 19 giorni senza cibo -