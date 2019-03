Fumo dalla turbina | atterraggio di emergenza per un volo Ryanair a Treviso

meteoweb.eu

(Di sabato 30 marzo 2019) Procedura d’per il Boing 737 Napolididelle 7,45 di questa mattina: e’ stato il pilota, poco prima dell’– che e’ comunque avvenuto regolarmente – a segnalare alla torre di controllo delgrigio proveniredi un motore.E’ scattata, come previsto in questi casi,la procedura con i vigili del fuoco in assistenza al veicolo, che hanno accertato una perdita d’olio: tutti i 170 passeggeri a bordo sono comunque scesi regolarmente dall’aereo. Per ildi ritornoNapoli – visto che l’apparecchio non e’ potuto ripartire – e’ stato subito messo a disposizione unalternativo. Nessuna ricaduta in termini di operativita’ dell’aeroporto.L'articolodiper unsembra ...

