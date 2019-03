Donna muore soffocata da un osso di pollo

Tragedia a Catanzaro - Donna muore dentro casa : forse un malore : Poche ore fa in Calabria, una giovane donna è deceduta mentre si trovava all'interno della propria abitazione. Dalle prime informazioni che ci giungono sembrerebbe che la donna ha accusato un malore e avrebbe chiamato i propri familiari. Sul luogo è stato però necessario l'intervento dei vigili del fuoco per entrare all'interno dell'abitazione. I sanitari del 118 non sono riusciti a rianimarla e purtroppo hanno potuto constatare solo l'avvenuto ...

Napoli - Donna muore durante una rapina in casa : era stata legata e imbavagliata : Non si dà pace Gennaro Russo, uno dei quattro figli di Stefania Fragliasso, la casalinga di 76 anni che lunedì mattina è stata trovata morta nella sua casa di Napoli, al terzo piano di uno stabile di via Santa Lucia Filippini a Gianturco, zona periferica della città. Infatti, mentre si trovava in auto col padre, proprio sotto l’edificio, il quarantenne ha avuto come l’impressione di sentire, verso le 10:30, della urla provenire dal palazzo, che ...

Calcio sotto schock - Donna muore schiacciata dalla folla prima di una partita : Tragedia ieri prima dell’inizio di Zimbabwe-Congo, vinta per 2-0 dai padroni di casa, che si sono qualificati così per la fase finale della Coppa d’Africa 2019. A causa della calca che si era formata davanti all’ingresso dello stadio, una donna è stata schiacciata dal peso della folla ed è morta in seguito alle fratture riportate. A darne notizia è stata la federCalcio locale. SCARICA GRATIS L’APP DI CalcioWEB PER ESSERE ...

Zimbabwe-Congo - tragedia prima del fischio d’inizio : muore una Donna calpestata dalla folla : L’episodio è avvenuto prima dell’inizio del match, a causa della calca creatasi all’ingresso del National Sports Stadium di Harare E’ stata macchiata dalla morte di una donna la vittoria per 2-0 dello Zimbabwe contro il Congo, sfida che è valsa ai padroni di casa la qualificazione alla Coppa d’Africa in programma quest’anno in Egitto. La tifosa è morta calpestata dalla folla durante una ressa ...

Colombia - rapporti intimi e droga per cinque ore consecutive : Donna muore di infarto : Non ha retto probabilmente allo sforzo fisico dovuto ai numerosi rapporti intimi avuti con il suo partner durante il giorno, e quindi una donna Colombiana di 32 anni, nota con il soprannome de "La Bestia", è spirata negli scorsi giorni. La stessa si trovava in intimità con un uomo in una struttura ricettiva della città di Cali, appunto in Colombia. Nel bel mezzo di uno degli amplessi, la donna ha cominciato a sentirsi male, ma avrebbe comunque ...

Incidente : auto contro camion - Donna muore dopo un giorno di agonia : E' morta la donna ricoverata nella giornata di mercoledì all'ospedale di Massa per un Incidente stradale nel quale aveva riportato gravi ferite. La 56enne era residente a Carrara. E' morta nella ...

Vicenza - si aggrappa alla Mercedes che i ladri vogliono rubarle : muore una Donna : Una terribile tragedia si è verificata nel primo pomeriggio di oggi, intorno alle ore 14:00, a Noventa Vicentina, in provincia di Vicenza. Secondo le prime indiscrezioni riportate da "Il Corriere Veneto" due donne, rispettivamente nipote e zia, hanno subito una rapina nei pressi di un ufficio postale. Stando ad una prima ricostruzione dei fatti, le due parenti sono giunte sul posto a bordo di una Mercedes e pare che alla guida della vettura vi ...

Dramma all’ospedale di Oderzo (Treviso) : Donna di 34 anni partorisce e poco dopo muore : Tragedia nella notte all'ospedale di Oderzo. Alle ore 01,41 di questa notte una donna di 34 anni, Francesca Schirinzi, residente ad Annone Veneto ma originaria di Castrignano del Capo (Lecce), con gravidanza a termine, ha partorito, con parto spontaneo senza complicanze, un bambino in buone condizioni. Si trattava del secondo figlio, la primogenita è una bimba di 4 anni. Due minuti dopo il parto spontaneo e fisiologico vi è stata un‘improvvisa ...

Donna muore dopo iniezione per la terapia del dolore : Una Donna di 68 anni è morta venerdì 8 marzo all’Irccs Maugeri di Pavia, dopo un’iniezione per la terapia del dolore nell’ambulatorio dedicato della clinica. A darne notizia è la ‘Provincia Pavese’. La paziente, si legge, ha accusato un malore improvviso, mentre stava lasciando l’ospedale, dopo essersi sottoposta a un’iniezione peridurale, durante una seduta all’ambulatorio della terapia del dolore ...

Roma : Donna investita muore dopo ricovero in ospedale : Roma – Tragedia nella Capitale: nuova vittima della strada. Una donna di 51 anni e’ stata investita questa mattina alle 6.45 a via di Rocca Cencia 301 da un uomo alla guida di un’auto, che si è fermato per prestare soccorso. Trasportata in un primo momento al Policlinico Tor Vergata in codice giallo, le condizioni della signora si sono aggravate fino al decesso avvenuto alle 12.30. Ancora in corso gli accertamenti da parte del ...

Donna muore dopo iniezione alla Maugeri : ANSA, - PAVIA, 11 MAR - La Procura della Repubblica di Pavia ha aperto un'inchiesta sulla morte di una Donna di 68 anni, che venerdì scorso è deceduta dopo un'iniezione peridurale effettuata nell'...

Messina - Donna uccisa da fidanzato. Lite a Napoli - moglie muore : Nel giro di poche ore a Napoli e a Messina si sono consumate assurde tragedie tra le pareti domestiche . Una donna, Alessandra Immacolata Musarra di 23 anni, è stata trovata morta nel letto della sua ...

Bari - incendio in un'abitazione : muore una Donna di 40 anni : Tragico episodio accaduto nella giornata di lunedì a Noicattaro, paese di ventiseimila abitanti della città metropolitana di Bari. Una donna di 40 anni, Maria Giuseppa Tatoli, ha perso la vita nella sua abitazione in seguito ad un incendio, le cui cause sono ancora in fase di accertamento anche se, con ogni probabilità, è scaturito accidentalmente. La cronaca L'incendio si è verificato via San Paolo, a dare l'allarme alcuni vicini di casa della ...