Addio alle monetine da 1 e 2 cent | al Conad si arrotonda

Addio alle monetine di 1 e 2 centesimi : catena di supermercati arrotonda i prezzi - ecco che cosa cambia : Se volete pagare in contanti alla cassa dei supermercati Conad riempitevi le tasche di monetine da 1 e 2 centesimi, quelle che ogni sera mettete nella ciotola all'ingresso, altrimenti rassegnatevi all'...

Statali - Addio al cartellino : ok alle impronte digitali e al controllo dell'iride : Lotta all'assenteismo : alla Camera c'è il via libera delle commissioni Affari costituzionali e Lavoro all'articolo 2 del ddl Concretezza , che prevede per i dipendenti pubblici di sostituire il ...

Statali - lotta all'assenteismo : Addio al cartellino - ok alle impronte digitali e al controllo dell'iride : lotta all'assenteismo : alla Camera c'è il via libera delle commissioni Affari costituzionali e Lavoro all'articolo 2 del ddl Concretezza , che prevede per i dipendenti pubblici di sostituire il ...

Juventus - Addio alle strisce bianconere nella maglia 2019-2020 : anticipazioni maglia Juventus 2019-2020. La Juventus si avvia alla conquista del suo ottavo scudetto consecutivo, ma punta a suggellare ulteriormente questa stagione con la conquista della Champions League, trofeo che insegue ormai dal 1996. In attesa di capire se l’obiettivo verrà davvero raggiunto, abbiamo già la possibilità di capire con quale look si presenteranno in […] L'articolo Juventus, addio alle strisce bianconere nella ...

NBA – Lonzo Ball firma con l’inchiostro il suo Addio al Big Baller Brand : scompare il tattoo BBB [FOTO] : Lonzo Ball taglia i ponti con il Big Baller Brand: il tatuaggio BBB presente sul suo braccio viene sostituito da un paio di dadi Nei giorni scorsi in casa Ball è scoppiata una vera e propria bomba. Alan Foster, socio di minoranza del Big Baller Brand, è stato accusato di aver distratto 1.5 milioni dai fondi della società della quale Lonzo Ball è socio di minoranza. Motivo che ha fatto infuriare la famiglia Ball, specialmente il playmaker ...

Ritiro Conor McGregor : è l’ennesima trovata di marketing? Ecco cosa c’è dietro l’Addio alle MMA : Conor McGregor spiazza tutti con l’annuncio del suo Ritiro, ma i tempi e i modi non convincono: potrebbe essere solo l’ennesima trovata di marketing per generare hype per il suo ritorno nella gabbia Poche righe su Twitter, quello che lui stesso ha definito “un annuncio veloce”: Conor McGregor si è appena ritirato dalle MMA. Messaggio rapido e diretto, senza troppi complimenti: come uno dei suoi pugni, quelli che non vedi arrivare, ma ti ...

NBA – Lonzo Ball cambia sponsor! Addio alla sua Big Baller Brand : si unirà alla scuderia Nike : Dopo la frode dell’ex socio di minoranza, Lonzo Ball decide di abbandonare Big Baller Brand: il playmaker dei Lakers firmerà con Nike Nei giorni scorsi, in casa Ball è scoppiata una vera e propria bomba. Niente mercato, ma una vicenda che sarà destinata a concludersi in tribunale. Alan Foster, socio di minoranza (16%) del Big Baller Brand, è stato infatti accusato di aver distratto 1.5 milioni di dollari dalla società della quale Lonzo ...

Raffaella Fico e Alessandro Moggi - Addio a un passo dalle nozze? Ecco gli indizi : Sono tornati insieme dopo un periodo di crisi e sembravano sul punto di sposarsi, ma pare che tra Raffaella Fico e Alessandro Moggi ci siano di nuovo dei problemi. Lui è stato sorpreso in...

“Addio alle Armi” : il romanzo di Ernest Hemingway veniva pubblicato 90 anni fa : Nel 1929 Ernest Hemingway pubblica “Addio alle Armi”: il successo dell’opera lo renderà uno degli scrittori più influenti del Novecento. Sono trascorsi novant'anni da quando la storia di Frederic e Catherine, e dei migliaia di soldati italiani al fronte, usciva in libreria, scandalizzando il regime fascista che ne vietò la pubblicazione fino al 1945.Continua a leggere

Tinder cambia algoritmo. Addio alle "caste dei belli" : La piattaforma annuncia di aver abbandonato il famigerato "Elo score", il punteggio che favoriva gli incroci in base alla desiderabilità personale: "Ora i nostri sistemi sono aperti e i fattori fondamentali sono l'uso dell'app e la distanza fra gli utenti"

Muore Gino Falleri - Addio al decano dei giornalisti pubblicisti : Roma, 18 mar., askanews, - E' morto questa notte a Roma, all'età di 92 anni, Gino Falleri, vicepresidente dell'Ordine dei giornalisti del Lazio e presidente del Gus, Gruppo giornalisti uffici stampa,. ...

Addio a Gino Falleri - decano dei pubblicisti. Il vicepresidente dell'Ordine dei giornalisti del Lazio aveva 92 anni : E' morto questa notte a Roma, all'età di 92 anni, Gino Falleri, vicepresidente dell'Ordine dei giornalisti del Lazio e presidente del Gus (Gruppo giornalisti uffici stampa).Nato a Mercatello sul Metauro, in provincia di Pesaro-Urbino, l'8 luglio 1926, laureato in Giurisprudenza, era iscritto nell'elenco pubblicisti dell'Ordine dei giornalisti del Lazio dal 1957. Dopo gli inizi al Messaggero, ha lavorato per Momento Sera, Il Giornale ...

Tumore alla prostata - Addio alla chemioterapia e alle sue controindicazioni : ecco le nuove cure ormonali : Aumentano in Italia le diagnosi di Tumore alla prostata, ma aumentano anche le armi per combatterlo. Solo per il 2018 in Italia sono stati registrati 35.000 nuovi casi, ma sono in arrivo nuove cure su misura e chemio-free che promettono oltre quattro anni di vita in più rispetto alle attuali terapie standard, anche nei casi più difficili. Le buone notizie arrivano da nuovi studi presentati al congresso Europeo di Urologia (EAU) in corso a ...

Inter - ecco quanto costa l'Addio di Spalletti : La Gazzetta dello Sport rivela che l'addio di Spalletti e il suo staff, in scadenza nel 2021, costerebbe all' Inter circa 25 milioni di euro. Una cifra che non spaventa il presidente Zhang , pronto a cambiare guida ...