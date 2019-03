Terence Hill | gli 80 anni di Mario Girotti L' omaggio di Iris | ' Terence 80'

Terence Hill compie 80 anni. E’ l’attore con più presenze nei film che hanno fatto più spettatori nella storia del cinema italiano : Cosa sarebbe il cinema (italiano) senza Terence Hill (e Bud Spencer)? Il regalo migliore nel giorno in cui Mario Girotti compie 80 anni è dirgli che è detentore di un record spettacolare che sicuramente non sa: è l’attore vivente con più presenze, ben 8 (tra cui il quarto posto assoluto con E continuavano a chiamarlo Trinità, 1971), tra i 50 film che hanno registrato più spettatori nella storia del cinema italiano. Per dire: Zalone e Benigni ...

Quel film di Terence Hill che ogni tanto riappare - come un vecchio amico con cui bere una birra : Mi è capitato di vedere di nuovo un film che avevo già visto centinaia di volte. Lo conosco quasi a memoria, eppure ogni volta che mi capita lo rivedo con piacere. Non sono io a cercarlo, ma ogni tanto riappare, come un vecchio amico che abita lontano e con cui bere una birra e parlare delle stesse cose di sempre.Il film è "Il mio nome è Nessuno", diretto da Tonino Valerii e datato 1973. Sono nato solo 9 anni dopo la ...

Terence Hill fa 80 anni : il suo zampino sul gol di Pruzzo alla Juventus : ROMA - Ieri per i romanisti è stata una data da ricordare. Il 28 marzo 1993, infatti, Francesco Totti esordiva in Serie A in un Brescia-Roma terminato 2-0 in favore dei giallorossi, allora allenati da ...

Chi è Jess - il figlio maggiore di Terence Hill : Jess Hill, figlio maggiore di Terence (all’anagrafe Mario Girotti) e dell’attrice Lori Zwicklbauer, è nato il 7 novembre del 1969 a Los Angeles ed è è il fratello adottivo di Ross Hill, deceduto in un incidente stradale. Come numerosi figli d’arte anche lui ha seguito le orme dei genitori, diventando uno sceneggiatore e produttore cinematografico statunitense, lavorando spesso con il padre. La somiglianza con il noto attore, da ...

Tantissimi auguri ad un grande del cinema italiano - Terence Hill compie 80 anni : Oggi compie gli anni un grandissimo del cinema italiano e non solo italiano, l'attore veneziano Terence Hill. L'attore è nato il 29 marzo 1939 a Venezia, e quindi oggi compie 80 anni tondi. Terence Hill è il nome d'arte di Mario Girotti. L'attore è italiano, ma ha trascorso la sua infanzia in Germania, in Sassonia per la precisione, avendo padre italiano e madre tedesca, di Dresda, ed è il secondo di tre figli. L'infanzia in Germania ed il ...

Terence Hill - i suoi film senza l'amico Bud Spencer - : Quando si pensa a Terence Hill è difficile non pensare a Bud Spencer , e ai tantissimi film che hanno girato insieme! Eppure, il biondo del duo, ha cominciato a lavorare nel mondo dello spettacolo ...

Terence Hill compie 80 anni. Una vita passata sul set : Girava, tempo fa, una leggenda metropolitana: Mario Girotti, più noto come Terence Hill (che oggi compi 80 anni!) è il figlio del grande Massimo Girotti. Nonostante l’attore avesse smentito, in alcune delle sue (rare) interviste, la voce continuava a girare. Succede solo ai miti con la M maiuscola di essere assaliti da indistruttibili balle spaziali. Come quell’altra, più intellettualoide, secondo cui scelse il nickname di Terence Hill in ...

Terence Hill compie 80 anni : vita e carriera in 12 curiosità : Mario Girotti all'anagrafe, Terence Hill per tutti: il 29 marzo l'attore dagli occhi di ghiaccio più popolare del cinema e della televisione italiana spegnerà 80 candeline, una vita quasi interamente ...

Auguri Terence Hill : don Matteo spegne 80 candeline : Un traguardo, uno dei tanti raggiunti da Mario Girotti in arte Terence Hill. Oggi, 29 marzo, l’attore più popolare del

Terence Hill compie 80 anni. E continuano a chiamarlo Trinità : In un Paese abituato a scannarsi su tutto, dal calcio alla politica, persino sull'innocuo verdetto del canterino Festival di Sanremo, beh, non deve essere stato semplice conquistare una popolarità ...

Gli 80 anni di Terence Hill - l'allegro cow-boy dagli occhi di ghiaccio : Terence Hill , lo scanzonato cow-boy dagli occhi di ghiaccio che si è tolto il cinturone per vestire i panni del prete-detective, compie oggi 80 anni . Una vita intensa, vissuta sulla cresta dell'onda ...

Auguri a Terence Hill - 80 anni e una vita incredibile : Cinque anni dopo, con lo pseudonimo di Terence Hill, entrò dalla porta di servizio, ebbe la parte perchè il protagonista si ruppe una gamba, nel mondo del western-spaghetti con Dio perdona, io no di ...

Auguri a Terence Hill - 80 anni e una vita incredibile : Gli occhi azzurri e il sorriso più rassicurante della tv italiana. Terence Hill compie 80 anni, anche se a guardarlo non si direbbe. Pugilato e ginnastica artistica, le sue passioni, lo hanno portato a dimostrarne una ventina in meno. Registrato all'anagrafe come Mario Girotti è nato il 29 marzo casualmente a Venezia nel 1939 da padre umbro (un chimico originario di Amelia dove il piccolo Mario trascorse gli ultimi giorni della ...

80 anni fa nasceva a Venezia Mario Girotti - meglio noto come Terence Hill : Il 29 marzo 1939 nasceva a Venezia Mario Girotti, meglio noto al pubblico cinematografico e televisivo come Terence Hill. Dopo aver collezionato molti piccoli ruoli cinematografici tra la fine degli ...