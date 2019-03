Scatola nera auto obbligatoria | come funziona in caso di incidente e costo

Sicurezza in auto : dal 2022 possibile obbligo Scatola nera e alcolblock : Potrebbe entrare in vigore a maggio 2022, la direttiva del Parlamento Europeo che potrebbe rivoluzionare il mondo dell'automotive con la possibile introduzione, su auto, furgoni e mezzi pesanti di nuova immatricolazione di una serie di dispositivi come scatola nera , regolatori di velocità , frenata ...

Scatola nera : cos’è - a cosa serve - chi l’ha inventata : Le black box, in italiano scatole nere, sono in realtà di colore arancione brillante con bande catarinfrangenti. Sono presenti su ogni aereo esistente e servono a registrare tutto quello che accade durante un volo, dai dati tecnici come velocità, quota, posizione e tante altre caratteristiche del velivolo e a registrare (Continua a leggere)L'articolo Scatola nera: cos’è, a cosa serve, chi l’ha inventata è stato pubblicato su ...

La Scatola nera dell’aereo precipitato in Etiopia sarà analizzata in Francia : La scatola nera dell’aereo Boeing 737 Max 8 precipitato il 10 marzo in Etiopia sarà analizzata in Francia. Lo ha ha comunicato la compagnia aerea Ethiopian Airlines. La Francia ha accettato di analizzare la scatola nera e le registrazioni delle voci

È stata trovata la Scatola nera dell’aereo precipitato in Etiopia : È stata trovata la scatola nera dell’aereo precipitato domenica in Etiopia, e che ha provocato la morte di 157 persone. Il ritrovamento faciliterà le indagini per capire le cause dell’incidente, avvenuto a sei minuti dal decollo a circa 60 chilometri

