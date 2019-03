Roma si è fermata a Repubblica

Roma - Procura toglie i sigilli alla fermata Repubblica. E Atac aumenta lo stipendio ai responsabili collaudo delle scale mobili : I responsabili del collaudo delle scale mobili di Atac? Avranno un aumento, nel 2019, di 3.200 euro per pagarsi l’assicurazione contro eventuali responsabilità civili, dopo che avevano già ricevuto 1.500 euro “una tantum” nelle prime settimane dell’anno. Su stupendi medi netti che aggirano intorno ai 1.800 euro al mese. Lo hanno deciso i vertici della municipalizzata capitolina dei trasporti, al termine di un incontro con i rappresentanti ...

Metro Roma - sit-in per riaprire la fermata Repubblica : “Per negozianti è questione vitale. Non si può bloccare città” : riaprire entro Pasqua la fermata Repubblica della linea A della Metro di Roma. Questa la richiesta del comitato civico che questa mattina ha organizzato un sit-in sotto i portici dell’ex piazza Esedra, cui hanno partecipato una cinquantina di persone. La stazione è chiusa da oltre 4 mesi a seguito dell’incidente che coinvolse alcuni tifosi del Cska Mosca a ottobre. “La nostra richiesta – ha spiegato la portavoce del comitato, ...

La produttività si è fermata a Roma : Il rapporto Istat sulla competitività dei settori produttivi dice molto e rivela persino di più. “Tra il 2000 e il 2016 – si legge – [la produttività] è aumentata dello 0,4 per cento in Italia, di oltre il 15 per cento in Francia, Regno Unito e Spagna, del 18,3 per cento in Germania”. Nel periodo pi

Scale mobili rotte - chiusa la fermata Barberini della metro di Roma : La stazione metro Barberini, a Roma, a quanto si apprende, è stata chiusa da Atac dopo disposizioni della autorità giudiziaria. Il sequestro sarebbe legato al recente guasto su una delle Scale mobili. Giovedì infatti la fermata Barberini era stata chiusa per diverse ore a causa del cedimento di un gradino di una scala mobile. Da ottobre è ancora chiusa un'altra stazione centrale, Repubblica, per un incidente sulla ...

Rotta scala - stop fermata metro Roma : ANSA, - Roma, 21 MAR - La fermata Barberini della metro di Roma è stata chiusa stamani per il cedimento del gradino di una scala mobile. Da ottobre è ancora chiusa un'altra stazione centrale, ...

Roma - panico in metro : la scala mobile si "accartoccia". Chiusa la fermata Barberini : Nessun ferito, ma urla e attimi di tensione tra i passeggeri. Un testimone: "Abbiamo sentito un rumore metallico, poi la...

Roma - cede gradino della scala mobile alla fermata Barberini della metro. Stazione chiusa : Disagi e momenti di spavento alla fermata della metro Barberini in pieno centro a Roma. Come si vede da alcune immagini pubblicate questa mattina in Rete, un gradino della scala mobile che porta i passeggeri dalla superficie alla fermata sotterranea è collassato. Al momento non risultano esserci persone ferite. Una situazione, fortunatamente con esito diverso, assimilabile a quanto accaduto lo scorso ottobre ad un gruppo di tifosi del Cska Mosca ...

Roma : aggressione e rapina a danni di uomo a fermata bus - arrestato : Roma – E’ durata poco la fuga di un 54enne Romano che, intorno alle 13.45 di martedi’, in via Ettore Rolli, in compagnia del suo complice, a bordo di uno scooter di grossa cilindrata con targa applicata per coprire la targa reale ha rapinato, malmenandolo e percuotendolo con calci e pugni, un uomo che stava aspettando l’autobus alla fermata. Le urla della vittima hanno attirato l’attenzione di un passante che, oltre ...

Metro C Roma - ripartono le talpe. Ma la fermata dei Fori Imperiali slitta ancora fino al 2023 : Un altro anno di ritardo sull’arrivo della Metro C di Roma alla fermata Fori Imperiali. E dunque al cuore della città eterna. Di positivo c’è che le talpe escavatrici sono finalmente ripartite da Amba Aradam e “non si fermeranno più”. I Romani potranno salire sul tratto più centrale della terza linea del metrò solo nel 2023, stando a quanto è stato comunicato alla stampa durante la presentazione dell’avvio delle talpe da viale Ipponio. ...

Maltempo Roma - albero crolla vicino la fermata del bus ad Acilia : nessun ferito : Paura a Roma, dove a causa del Maltempo un albero d’alto fusto è caduto questo pomeriggio in via di Saponara all’altezza del civico 209 ad Acilia. L’albero è crollato sulla recinzione di un palazzo spaccandosi in due. Parte del tronco ha occupato il marciapiede in prossimità di una fermata dell’autobus. nessuno è rimasto ferito. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia locale di Roma Capitale gruppo X Mare che ...

Metro B di Roma - uomo morto mentre va a lavoro : choc alla fermata Marconi : morto sulla banchina della stazione Marconi della Metro B di Roma mentre andava a lavoro con alcuni colleghi: il dramma stamattina alle 8 tra le centinaia di passeggeri che affollano quotidianamente...

Roma - la trappola del falso Modigliani venduto a un americano : fermata una truffa da 9 milioni : Roma - Uno dei più grandi artisti italiani del Novecento. Opere di inestimabile valore. E falsi che, oramai, non si contano più. E sì perché delle sculture e dei quadri di Amedeo Modigliani si ...