Ripreso in diretta dal telescopio Hubble l’ultimo atto di vita di un asteroide

(Di venerdì 29 marzo 2019) Un puntino luminoso e due “code” azzurre.indelladi un piccolo: si è autodistrutto sotto le lenti delspaziale, sfrecciando così velocemente da rigare, appunto, il cielo con due luminose scie di detriti. Le immagini, che a prima vista ricordano quelle di una cometa, sono state catturate nella zona fra Marte e Giove, popolata da oltre 800.000 asteroidi. Immediatamente sono scattate le ricerche, i cui risultati sono in via di pubblicazione sull’Astrophysical Journal Letters.Thisimage reveals the gradual destruction of an asteroid, whose ejected dusty material has formed two long, thin, comet-like tails. The longer tail stretches more than 500,000 miles and the shorter tail is about a quarter as long: https://t.co/ia6vVv7qFh pic.twitter.com/qeG6FcSabS(@NASA) 28 marzo ...

