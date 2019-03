Miami Open - Barty e Pliskova in finale : Nell'altra semifinale Pliskova, numero 7 del ranking, si è imposta per 7-5 6-1 sulla romena Simona Halep, numero 3 del mondo, che ha visto così sfumare sul più bello la riconquista del trono mondiale,...

Miami Open 2019 : Federer batte Anderson - è in semifinale con Shapovalov : Un Roger Federer sontuoso si è qualificato per la semifinale del Masters di Miami , secondo 1000 della stagione. Sul cemento dell'Hard Rock Stadiumm, si è vista la miglior versione del Re contro il ...

Diretta Miami Open 2019/ Federer Anderson streaming video : in Florida piove ancora : Tennis, Diretta Miami Open 2019: cronaca dei match che si giocano per i quarti Atp e le semifinali Wta. Segui le partite in Diretta streaming video.

Miami Open 2019 - i risultati di oggi : Federer batte Medvedev e vola ai quarti : Federer-Medvedev, la cronaca Nel primo set match in totale equilibrio fino al nono game, con turni di battuta rapidi e pochissime chances per chi risponde. All'improvviso però si accende Federer , ...

Miami Open : Cecchinato si arrende a Goffin al 3° turno. Pliskova e Halep approdano ai quarti : Marco Cecchinato è uscito di scena nella notte italiana al terzo turno del ' Miami Open' , secondo Atp Masters 1000 del 2019, dotato di un montepremi di 8.359.455 dollari, che si disputa da quest'anno ...

Miami Open 2019 - i risultati di oggi del 3° turno : Federer agli ottavi : Avanti Anderson, fuori Dimitrov In una sezione di draw già orfana di attesi protagonisti quali Alexander Zverev, numero 3 del mondo, avanza il sudafricano Kevin Anderson , numero 7 del ranking e ...

Miami Open – Kyrgios show! Prima ace e no-look - poi gli insulti : l’australiano litiga con un tifoso! [VIDEO] : Genio e sregolatezza, Nick Kyrgios show a Miami: l’australiano Prima fa impazzire Lajovic con giocate da fenomeno, poi battibecca a distanza con un tifoso Nick Kyrgios è l’esempio perfetto del binomio ‘genio e sregolatezza’. Il tennista australiano a volte non ha proprio voglia di giocare, altre volte invece, scende in campo solo per divertirsi… a spese dell’avversario. Chiedere conferma a Lajovic, ...

Miami Open 2019 - il set folle di Kyrgios tra tweener - ace dal basso e una lite. VIDEO : Appena un'ora di match: un netto 6-3, 6-1 con cui Kyrgios ha facilmente superato il serbo Dusan Lajovic nei sedicesimi del Masters 1000 di Miami, ma soprattutto uno show continuo in un primo set da ...