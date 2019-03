Le nozze trash del cantante neomelodico e la vedova del boss

agi

(Di venerdì 29 marzo 2019) Un flash mob che in realtà era un mini concerto e che ha mandato in tilt il traffico nel 'salotto buono' di Napoli senza che il Comune se ne accorgesse. Limousine, decorazioni di palloncini, palco, faretti e consolle con casse di amplificazione e persino cannoncini spara coriandoli per un addio al celibato trash all'insaputa dell'amministrazione retta da Luigi de Magistris."Non consentiremo che Napoli si trasformi in un palcoscenico oleografico dove celebraresfarzose, di dubbio gusto e senza rispettare le regole minime", mette nero su bianco Alessandra Clemente, assessore alla Polizia Locale del Comune di Napoli, molte ore dopo che il caso della fastosa festa pre-viene alla ribalta attraverso articoli di giornale tra cui quello de 'Il Fatto Quotidiano'.Intanto, dopo aver utilizzato piazza del Plebiscito, a pochi metri da Palazzo Reale, dalla Basilica di San ...

