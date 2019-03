Bordoni | inadeguatezza sindaca problema serio | piani sviluppo latitano

romadailynews

(Di venerdì 29 marzo 2019) Roma – “Nuova tegola per Roma: mentre le altre capitali europee producono il 20% del Pil nazionale, Roma dopo l’ultimo scivolone ormai contribuisce solo per il 9% del Pil italiano e perde quattro posizioni in tre anni, precipitando al sesto posto delle citta’ italiane piu’ ricche, dietro anche a citta’ come Modena e Bolzano”. Cosi’ in una nota Davide, coordinatore romano di Forza Italia e capogruppo in Campidoglio.“Idi, non si riesce a capire quale direzione voglia prendere questa Amministrazione che risulta incapace di gestire gli affari correnti, figuriamoci progettare il futuro di una capitale europea- continua il testo- L’dellae’ unserissimo, una girandola di nomine di assessori e amministratori di aziende partecipate uno piu’ inconcludente ...

