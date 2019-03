Blutec | il presidente Roberto Ginatta torna in libertà

Blutec : arrestati Presidente e A.D. <br> Di Maio : "Non abbandoneremo i lavoratori" : Il Presidente e l'amministratore delegato di Blutec, rispettivamente Roberto Ginatta e Cosimo Di Cursi, sono destinatari di un provvedimento di arresto, ai domiciliari, con l'accusa di malversazione ai danni dello Stato in merito all’affare Termini Imerese. Di Cursi sta rientrando in Italia dall’estero, a breve gli verrà notificata la misura restrittiva.Blutec è la società che ha rilevato l'ex stabilimento Fiat di Termini Imerese (Palermo). ...