Totti | “Sono stato ad un passo dal Real Madrid”

(Di giovedì 28 marzo 2019) L'ex capitano della Roma, Francesco, si è raccontato in un'intervista a "BeIN Sports": "Sonovicino alMadrid, ma ho scelto la maglia che amo". Il dirigente romanista, che ha vissuto 25 anni con la maglia della squadra giallorossa, ha aggiunto: "Non prendere in considerazione altre esperienze sia in Italia che in Europa è stata una scelta di vita. Se avessi dovuto cambiare maglia avrei scelto l'estero e quindi sarei andato alMadrid per il rispetto della gente, dei tifosi. Credo che la scelta più giusta sia stata quella di indossare un'unica maglia, quella per cui ho sempre tifato e per cui sempre tiferò".

