Tipi di Temporale – celle ad asse verticale e celle ad asse obliquo

retemeteoamatori

(Di giovedì 28 marzo 2019) L’unità costitutiva fondamentale di unè la “cella convettiva”, formata da updraft e downdraft.Le diverse tipologie di temporali differiscono sia per l’interazione che avviene tra le due correnti, che per le interazioni tra diverseconvettive.Per quanto riguarda il primo parametro, abbiamo due tipo fondamentali di cellasca.adad: si formano quando i venti, sia nei bassi strati che al suolo, sono deboli e di intensità costante.L’updraft sale pressoché verticalmente, quindi la corrente discendente occupa più o meno lo stesso “canale” di quella ascendente, risultando in un disturbo della stessa.Questein genere non durano molto proprio perché il downdraft va a tagliare il rifornimento di aria caldo-umida che fa da carburante per l’updraft.Perciò quando ...