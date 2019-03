Ti sparo in testa | le minacce ai giornalisti dell' Espresso

Monza - 'cinese di m... ti sparo in testa' : commesso di un supermercato insulta una cliente : La donna desiderava solo comprendere il costo di alcune bottiglie di acqua, ma viene derisa e sbeffeggiata , con frasi del tipo "signora qua siamo in Italia, è inutile che mi parla in cinese. Deve ...

Milano - insulti razzisti al supermercato : “Ti sparo in testa brutta cinese di merda”. Iper si scusa : “Provvedimenti severi” : Una cliente dai tratti orientali indica delle bottiglie d’acqua e chiede qualcosa ad un uomo che la sta riprendendo. Questo per tutta risposta inizia a prenderla in giro, a sbeffeggiarla, travalicando presto nell’insulto razziale. La vicenda è stata raccolta e raccontata da Milano Today, che ha riproposto il video che è diventato virale in rete. “Signora, qua siamo in Italia – dice la voce fuori campo -, è inutile che mi ...