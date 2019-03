Sicilia | Mit | erogazione rapida primi 12 mln da Anas a fornitori Cmc

Parco dell’Etna : nasce il “Teatro dei Miti” - nuova esperienza turistico-didattica in Sicilia : La Storia della Sicilia, tra educazione e intrattenimento, diventa un viaggio interattivo alle pendici del Vulcano: nasce a Zafferana Etnea il “Teatro dei Miti”, una struttura dedicata alla mitologia in chiave ludico-didattica. L’iniziativa è firmata dall’Associazione Amici della Terra, che con i suoi progetti “Casa delle Farfalle”, “Museo dell’Etna” e “Planetario”, ha creato un vero e proprio polo di educazione ambientale e di fruizione ...

Mafia : Orlando - palermitani e Siciliani più forti dei farabutti : Palermo, 21 mar. (AdnKronos) - "Credo che i palermitani e i siciliani siano più forti dei farabutti che ancora oggi, come mostrano le indagini della magistratura e gli arresti compiuti dalle forze dell'ordine, pensano di poter mantenere un sistema di potere affaristico, mafioso e massone e con esso

Montante - la relazione dell'Antimafia Sicilia : 'Legalità agitata come una scimitarra per tagliare le teste dei disobbedienti' : L'ex assessore all'Energia Nicolò Marino , che di professione fa il magistrato, va oltre: 'Lumia dava la veste politica e di copertura anche ragionevole o razionale a delle azioni che erano in palese ...

Montante - la relazione dell’Antimafia Sicilia : “Legalità agitata come una scimitarra per tagliare le teste dei disobbedienti” : Una “lunga stagione di anarchia istituzionale“, una “deregulation perfino ostentata”, una “promiscuità malata” fra interessi pubblici e privati. E l’antimafia usata come arma: scudo per difendersi da ogni tipo di accusa, “scimitarra” per decapitare “disobbedienti” e ogni genere di nemico. È così che la commissione Antimafia dell’Assemblea regionale Siciliana definisce il ...

Maltempo Sicilia - Anas : “Da domani limitazioni al traffico sulla statale Corleonese” : Da domani, saranno in vigore alcune limitazioni al traffico su due strade statali. In particolare, sulla strada statale 118 ”Corleonese Agrigentina”, sarà istituito il senso unico alternato dal km 44,500 al km 45,000, tra Prizzi e Corleone, in provincia di Palermo, al fine di provvedere all’esecuzione dei lavori di ripristino del corpo stradale al km 44,800, danneggiato in seguito all’eccezionale ondata di Maltempo di ...

Sequenza sismica in Sicilia nel palermitano : altre scosse di lieve entita' : Una Sequenza sismica è in atto nelle ultime ore nel palermitano, in particolare nella zona di Gangi. Dopo le due scosse ravvicinate, magnitudo 2.2 e 2.5 (che vi abbiamo segnalato in questo...

Maltempo Sicilia - nel Siracusano danni a una serra su due : “Roma dichiari lo stato di calamità” : Prima conta dei danni in Sicilia dopo il Maltempo che durante lo scorso weekend ha flagellato soprattutto i territori del sud-est dell’Isola. L’assessore regionale all’Agricoltura, Edy Bandiera, in queste ore sta visitando le aree colpite per manifestare “la piena vicinanza” del Governo regionale ad agricoltori e pescatori e quantificare l’entità dei danni, che hanno colpito anche il comparto della pesca con ...

Maltempo - fine settimana di caos in Sicilia : nel Ragusano e Palermitano situazione critica - interventi nel Siracusano : Il vento continua a sferzare la provincia di Ragusa. Sono stati 35 gli interventi dei volontari di Protezione Civile nel corso della notte e dalle prime ore del mattino nell’area urbana del capoluogo. Chiuse le ville e i giardini comunali, il Parco del Castello di Donnafugata e i cimiteri. A causa di alberi caduti, tettoie, tegole, recipienti e lamiere divelte, molte strade urbane sono state chiuse al transito. Il sindaco invita i ...

Per iniziativa di BCSicilia e Istituto "Mattarella " Dolci" si presenta il libro "Le Fiabe di Pitrè e i miti classici. Richiami esoterici ... : Il libro: L'autore, nell'analisi delle oltre duecento Fiabe raccolte dal Pitrè, ha ritrovato in oltre venti racconti di magia , e non solo, , collegamenti col mondo classico e con i miti precristiani,...