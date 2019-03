Roma | Olsen diventa un problema

Roma - anche i tifosi svedesi stanchi di Olsen : “Meglio una mucca” [VIDEO] : Robin Olsen, portiere della Svezia dopo gli alti e bassi con la Roma ha deluso anche in nazionale. Tre errori contro la Norvegia, che sono costati il pari per 3-3. Dopo le papere con la maglia giallorossa, con i tifosi Romanisti che rimpiangono Alisson da inizio campionato, anche i tifosi svedesi sono stanchi e lo criticano pesantemente: “In porta è meglio una mucca, svegliate questo lampione“. Ora anche Ranieri potrebbe ...

Roma - Olsen non convince : sfida all'Inter per il suo erede : Dopo appena una stagione, Robin Olsen può dire addio alla Roma . La società non è convinta del portiere svedese e, secondo La Gazzetta dello Sport , ha individuato in Alessio Cragno - seguito anche dall'Inter - il suo erede.

Lazio-Roma - il graffio della ‘Pantera’ : Caicedo scarta Olsen e sblocca il derby [VIDEO] : L’attaccante della Lazio sblocca il risultato dopo un quarto d’ora, sfruttando l’assist di Correa e depositando alle spalle di Olsen Si sblocca dopo un quarto d’ora il derby di Roma, ci penda Felipe Caicedo a segnare l’1-0 per la Lazio sfruttando un grande assist di Correa. Schierato titolare per i problemi fisici di Immobile, l’attaccante biancoceleste ripaga Inzaghi con un gran gol, saltando Olsen in ...

Highlights Frosinone-Roma 2-3 - VIDEO e gol. Papera di Olsen - poi ci pensa Dzeko nel recupero : La Roma ha sconfitto il Frosinone per 3-2 nell’anticipo della 25esima giornata della Serie A 2019 di calcio. Un match ricco di emozioni quello del “Benito Stirpe” con i ciociari che sono passati in vantaggio al 5′ grazie a Ciano che ha tirato un missile dalla distanza e Olsen ha pasticciato la parata, probabilmente anche tradito dal forte vento della serata. I giallorossi hanno però ribaltato il risultato nel giro di un ...

Top & flop - Frosinone-Roma : Dzeko - che carica. Olsen - la papera ma.... : Una partita sulle montagne russe, con una Roma inizialmente distratta che paga pegno. E una ripresa rocambolesca con la rimonta giallorossa al fotofinish. Ecco i protagonisti del top & flop di ...

Frosinone-Roma - il gol di Ciano sblocca la gara : Nzonzi sbaglia tutto - ma la papera di Olsen è clamorosa! [VIDEO] : Frosinone in vantaggio sulla Roma grazie al gol di Ciano: Nzonzi sbaglia il retropassaggio e favorisce l’attaccante dei ciociari, Olsen completa la frittata con una papera clamorosa Inizio in salita per la Roma al Benito Stirpe. Frosinone subito in vantaggio nei minuti iniziali grazie al gol di Ciano, sulla quale pesano gli errori grossolani di Nzonzi e Olsen. Il centrocampista francese sbaglia il retropassaggio e serve praticamente ...

Live Roma-Bologna 0-0 : Traversa di Soriano e super Olsen : Roma e Bologna chiudono il programma della 24a giornata di campionato nel posticipo del lunedì sera. I giallorossi, rientrati nel vivo della lotta per il 4o posto in classifica, vogliono i 3...

Roma - Olsen ce la fa - è convocato. Niente da fare per Karsdorp : Il dubbio sarà sciolto solo a ridosso del fischio d'inizio, ma intanto Robin Olsen è convocato per la sfida di stasera tra Roma e Porto. Di Francesco proverà a mandare il campo il suo portiere ...

Chievo-Roma : prosegue la caccia al 4° posto - Olsen e Manolas out : Roma – Scontro delicato al Marcantonio Bentegodi di Verona nell’inedito anticipo del venerdì (ore 20.30). La Roma farà visita stasera al fanalino di coda Chievo, nella gara valida per il 4° turno del girone di ritorno della massima divisione calcistica. Capitolini e Clivensi, reduci entrambi dai pareggi rispettivamente ottenuti con Milan ed Empoli, si combatteranno 3 punti preziosi per non perdere di vista i propri obiettivi. Se da ...

Roma - i convocati di Di Francesco per il Chievo : out Olsen e Manolas - c'è Jesus : Roma - Sono 20 i giocatori convocati dal tecnico della Roma Di Francesco per la trasferta di Verona contro il Chievo . Assenze pesanti in difesa, dove saranno out Olsen e Manolas . I convocati - ...