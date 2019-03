Live Non è la D’Urso ascolti al 13 | 2% | Barbara ancora in positivo

lanostratv

(Di giovedì 28 marzo 2019)Non è la: Carlo Conti superaD’Urso che scende al 13% Mercoledì 27 marzo la terza puntata diNon è la D’Urso ha fatto registrare 2.140.000 telespettatori e il 13,2% di share; un risultato in ribasso rispetto alla scorsa puntata che aveva fatto registrare il 13,95% share e 2.331.000 telespettatori, perdendo per strada più del 3% di share e quasi 400mila telespettatori rispetto al debutto. Un risultato diperNon è la D’Ursodal momento che la rete ha come obiettivo di rete il 12% e visti i risultatiD’Urso non può far altro che esultare, considerato che si tratta di un talk dove si parla in continuazione. Carlo Conti con i David di Donatello ha ottenuto il 15% di share e 2.975.000 telespettatori. Tanti gli ospiti della terza puntata: tra gli altri, Asia Argento che è scoppiata a piangere non ...

