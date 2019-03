Foggia | immigrato africano ucciso a colpi di arma da fuoco

Immigrato ucciso nel Foggiano : gli hanno sparato mentre era in bici : Inseguito e ucciso mentre era in bicicletta. E' la dinamica dell'omicidio avvenuto in via Trinitapoli a pochi metri dell'ingresso di Borgo Mezzanone, ad una decina di chilometri da Foggia, dove è stato ucciso un cittadino nordafricano, non ancora identificato. A dare l'allarme un automobilista che ha notato il corpo della vittima sul ciglio della strada: vedendo anche la bicicletta ha pensato che l'uomo fosse stato investito da un pirata ...