Anticipazioni Mentre ero via seconda puntata e riassunto prima

(Di giovedì 28 marzo 2019)ero via con Vittoria Puccini,: l’incidente Ha debuttato stasera su Raiuno la fictionero via con Vittoria Puccini e Giuseppe Zeno. La serie tv, diretta da Michele Soavi e scritta da Ivan Cotroneo e Monica Rametta, è un mistery drama in sei puntate ambientato a Verona che racconta la rinascita di una donna, Monica Grossi. Ecco ildelladiero via. Di notte, in una villa sul Lago di Garda, Monica Grossi è testimone di una violenta colluttazione in cui perdono la vita il marito Gianluca, amministratore dell’azienda farmaceutica di famiglia, e Marco, un avvocato con cui la donna aveva una relazione clandestina, o almeno così pare. Monica fugge via ma rimane vittima di un incidente. La giovane donna resta in coma per quattro mesi. Al suo risveglio, i medici si rendono conto che la sua memoria è ferma a otto ...

