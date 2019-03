Sclerosi laterale amiotrofica | studio italiano conferma | i calciatori si ammalano di più

meteoweb.eu

(Di mercoledì 27 marzo 2019) Un approfonditoepidemiologico condotto dal Dott. Ettore Beghi e dalla Dott.ssa Elisabetta Pupillo, entrambi ricercatori dell’Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri IRCCS, in collaborazione con la Dott.ssa Letizia Mazzini dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Novara e con il Dott. Nicola Vanacore dell’Istituto Superiore di Sanità, che verrà presentato a Filadelfia al meeting annuale dell’American Academy of Neurology, hato una diffusa convinzione: iprofessionisti sidi(SLA) mediamente molto di più rispetto alla popolazione generale.La ricerca è partita dall’esame dei nominativi deipresenti nelle collezioni di figurine Panini, a partire dalla stagione 1959-1960 fino a quella del 1999-2000, in cui risultavano coinvolti 23.875di Serie A, B e C, seguiti fino al ...

