“Panini Tour” | torna l’invasione delle figurine dei calciatori | tappa a Palermo

(Di mercoledì 27 marzo 2019)nel prossimo weekend ailTour Up! 2019”. La grande iniziativa promozionale per il lancio della collezione “2018-2019” dà appuntamento ai fansabato 30 marzo presso la filiale di Intesa Sanpaolo di Via Mariano Stabile, 152 (dalle ore 10 alle 18).Dopo il grande successo dello scorso anno, è stata confermata infatti la partnership strategica tra Panini e il gruppo Intesa Sanpaolo, che promuove il nuovo “XME Conto Up!” dedicato agli under 18. Collezionisti piccoli e grandi potranno scambiare le proprie doppie e misurarsi con i giochi a premio“Figuriniadi”, mentre coloro che avranno completato l’album potranno ricevere il timbro ufficiale “Album Completato”.Ad accogliere i partecipanti ci sarà anche Pepper, il robot umanoide di Intesa Sanpaolo Innovation Center, in spedizione sulla terra dal pianeta Pepperone per ...

