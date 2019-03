Palermo | giovane picchiato e rapinato in centro | un arresto

Palermo - PADRE E FIGLIO UCCISI ALLO ZEN/ Giovane si costituisce : qual è il movente? : PADRE e FIGLIO sono stati UCCISI ieri sera nel quartiere Zen di PALERMO. Un Giovane si è costituito: perché li ha ammazzati? Si indaga

Palermo : duplice omicidio Zen - giovane in caserma condannato per rissa discoteca : Palermo, 15 mar. (AdnKronos) - Giovanni Colombo, il giovane di 26 anni che si è presentato ai Carabinieri per il duplice omicidio dello Zen di ieri sera, è stato condannato di recente a due anni di carcere per rissa nell'ambito dell'inchiesta per l'omicidio di Aldo Naro, il giovane medico ucciso nel

Incidenti : perde controllo auto - morto un giovane a Palermo : Palermo, 23 feb. (AdnKronos) - Un giovane di 29 anni, C.M. è morto all'alba di oggi in via Gaetano Daita, dopo avere perso il controllo della sua jeep finita contro diverse auto posteggiate. Per l'uomo non c'è stato niente da fare. Aperta una inchiesta.

Palermo - si finse tassista e violentò una giovane insegnante inglese : condannato a 10 anni : Martino Biuso, pregiudicato 46enne, è stato condannato a 10 anni e 6 mesi dal tribunale di Palermo. Avrebbe violentato una giovane insegnante inglese nel maggio del 2017. La vittima salì a bordo di un'auto pensando che si trattasse di un taxi e invece l’uomo la portò in un luogo isolato violentandola e rapinandola.Continua a leggere

Palermo - giovane magistrato perde la vita in un incidente : lascia la moglie e un figlio : Tremendo incidente questa mattina sull'Autostrada A19, lungo il tratto di strada che collega Palermo a Catania: a perdere la vita Giovanni Romano, un giovane magistrato di soli trentanove anni. Il violento impatto con un mezzo pesante Secondo quanto riportato dal quotidiano La Sicilia, Giovanni stava viaggiando a bordo della sua auto, una Volkswagen Tiguan, con la quale si stava recando ad un incontro con il vice presidente del Consiglio ...

Palermo : due extracomunitari bloccano ladro che tenta di rubare auto - giovane in manette : Palermo, 16 feb. (AdnKronos) - Due extracomunitari sono riusciti a bloccare un giovane palermitano che stava tentando di rubare una macchina posteggiata. E' accaduto a Palermo dove gli agenti della Polizia di Stato appartenenti al Commissariato di P.S. “Brancaccio”, durante l’ordinario servizio di c