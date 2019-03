Noleggio a lungo termine auto | ecco perché conviene rispetto all’acquisto | anche per i

Auto - Aniasa : 40mila italiani hanno scelto Noleggio lungo termine : Roma, 27 mar., askanews, - Continua a crescere il numero di Automobilisti che sceglie di rinunciare all'acquisto dell'Auto avvicinandosi alle nuove forme di condivisione, dal car sharing al noleggio a ...

Auto - CarPlanner : Nuova piattaforma digitale Noleggio lungo termine : Roma, 18 mar., askanews, - La crescita del mercato del Noleggio a lungo termine ha fatto aumentare notevolmente il numero di offerte rendendo sempre più difficile la scelta per gli utenti. Ma da oggi, ...

Noleggio a lungo termine - Be Free di Leasys eletta miglior Prodotto dell'anno : la formula di Noleggio a lungo termine Be Free di Leasys a vincere il premio di Prodotto dellAnno 2019 nella categoria servizi auto, la più importante indagine sull'Innovazione condotta in Italia per numero di consumatori intervistati, 12 mila, da parte della multinazionale americana Iri specializzata in ricerche di mercato nel largo consumo. Abbiamo sempre ascoltato il parere dei nostri consumatori con attenzione, commenta il ceo di ...

Bollo auto 2019 e Noleggio lungo termine : risparmio 36 mesi - come fare : Bollo auto 2019 e noleggio lungo termine: risparmio 36 mesi, come fare risparmio Bollo auto con leasing Il noleggio auto a lungo termine è un’opzione scelta da tutti quegli automobilisti che non vogliono avere troppi pensieri con un veicolo di proprietà. Tra questi pensieri figura senza dubbio il pagamento del Bollo auto, ma anche quello dell’assicurazione, così come la manutenzione ordinaria e straordinaria. Tutti “servizi” inclusi nel ...

Noleggio a lungo termine - Un ottimo 2018 per Arval : Un 2018 da incorniciare per Arval, società specializzata nel Noleggio a lungo termine che chiude lo scorso anno con una flotta gestita in 29 paesi di ben 1.193.910 veicoli, di cui oltre 200 mila in Italia, con una crescita dell8,2% anno su anno. Anche le nuove immatricolazioni crescono, del 9%, a quota 353.302 unità, con 254.207 venduti in tutti i suoi canali di remarketing. Tra i mercati lItalia è cresciuta dell8%, meglio dei due altri grandi ...

Febbraio 2019 - le straordinarie offerte di Tecnoservizi Rent per nuove auto con la vantaggiosissima formula del Noleggio a lungo termine : Da Tecnoservizi Rent le straordinarie offerte per nuove auto entro fine Febbraio con la formula del noleggio a lungo termine, il modo migliore per avere un’automobile Le offerte per il mese di Febbraio 2019 di Tecnoservizi Rent sono un’occasione davvero imperdibile per assicurarsi un’auto a un prezzo molto vantaggioso e senza pensieri. Bastano, infatti, 599 euro al mese per una Mercedes GLC coupè automatica, o 492 euro ...

Noleggio a lungo termine ai privati : cosa conoscere : Da soluzione esclusivamente ritagliata per le aziende e i liberi professionisti, a nuova formula per vivere la mobilità. Il Noleggio attira sempre più l'utenza privata, alla quale si rivolgono le ...

