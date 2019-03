Il desiderio dei cibi salati spiegato dalla scienza | è tutta una questione di neuroni

meteoweb.eu

(Di mercoledì 27 marzo 2019) La voglia di cibo salato come patatine, popcorn e hamburger è una cosa comune e ogni tanto irresistibile ma dietro a questo bisogno cosa c’è? Lacome al solito ci viene in aiuto: sarebbe scritto tutto nei nostriLo dimostrerebbe lo studio pubblicato sulla rivista Nature da un gruppo del California Institute of Technology (Caltech), che ha individuato i circuiti nervosi che si accendono alimentando la brama per questi. Lo studio è stato condotto sul cervello di topi di laboratorio, grazie a marcatori genetici che permettono di analizzare l’attività di specifici gruppi di cellule attraverso stimoli luminosi.I ricercatori coordinati da Yuki Oka tramite la ricerca mirano a comprendere meglio come il corpo umano e come regola il fabbisogno di sali come il sodio, cruciale per l’organismo perché “coinvolto nell’attività cardiovascolare ...

FraLuna1109 : RT @nicotera70: L'amore è una sensazione che non può essere spiegata. Uno stato d'animo che sconvolge ogni regola. Un desiderio ardente di… - PaolaCo85183372 : RT @Vale22046: Nel linguaggio dei fiori il soffione simboleggia la forza la speranza e la fiducia Tutti, almeno una volta nella vita, abbia… - OldCinemas : RT @Vale22046: Nel linguaggio dei fiori il soffione simboleggia la forza la speranza e la fiducia Tutti, almeno una volta nella vita, abbia… -