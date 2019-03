GOT | secondo una fan theory | oltre a Jon Snow ci sarebbe un altro Targaryen segreto

Blastingnews

(Di mercoledì 27 marzo 2019) Manca sempre meno all'ottava ed ultima stagione del Trono di spade, la serie tv fantasy più famosa di tutti i tempi ispirata ai romanzi, "Le cronache del ghiaccio e del fuoco" dello scrittore americano George Martin. Durante la settima stagione abbiamo assistito a diverse rivelazioni, ma quella che ha maggiormente sorpreso il pubblico della serie targata Sky è stata sicuramente la rivelazione che Jon, in realtà è figlio di Rhaegare Lyanna Stark, quindi non è un "bastardo", ma unpuro sangue. Ma non è tutto, in quanto negli ultimi giorni sta circolando una fanla quale, Jon nonl'unico, in quanto avrebbe una sorella gemella: stiamo parlando di Meera Reed.GOT: Meera Reed potrebbe essere la sorella di JonInfatti,questa fan, Lyanna Stark avrebbe partorito due gemelli: il primo come ormai tutti ...

