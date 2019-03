Fabrizia De André | età | altezza | peso | figli e marito Chi è la nipote di Fabrizio De

caffeinamagazine

(Di mercoledì 27 marzo 2019) Si chiama come il nonno, ed èa di Cristiano. Ma questo perDepiù che una fortuna è un dolore. E il ricordo di lacrime e sbronze. E l’attesa, da anni, di una telefonata che non arriva. Viene facile credere che unad’arte come lei debba solo ringraziare famiglia e destino. “Tanti pensano che un cognome così sia una grande fortuna. – ha detto in un’intervista rilasciata a Vanity Fair – Ma non sanno che significa andare avanti lavorando sodo – cameriera, hostess, locali e persone da gestire – per un’indipendenza che sento importante, e non arrivare a pagarmi gli studi, essere preoccupata per il futuro come qualunque ragazza senza un padre e senza laurea’’.Nata dal matrimonio di Cristiano De Andrè con Carmen De Cespedes,De Andrè ha due fratelli, i gemelli Filippo e Francesca, e una sorellastra, Alice, nata dalla relazione del ...

