Fabio Quagliarella in festa | guarda il dopo partita con Debora Salvalaggio

Calcio - Fabio Quagliarella nella storia : il più anziano marcatore di sempre con la Nazionale Italiana. Gol contro il Liechtenstein : Fabio Quagliarella è diventato il più anziano calciatore a segnare un gol con la maglia della Nazionale Italiana. L’attaccante della Sampdoria è stato schierato titolare nella sfida contro il Liechtenstein valida per le qualificazioni agli Europei 2020 e ha timbrato il cartellino al 35′ segnando il Calcio di rigore che era stato concesso per un fallo di mano di Hasler: a 36 anni e 54 giorni il campano è tornato a marcare una rete con ...

Italia-Liechtenstein - le probabili formazioni : Fabio Quagliarella dal 1' - Moise Kean confermato titolare : Martedì 26 marzo allo Stadio “Ennio Tardini” di Parma (ore 20.45 diretta su Rai 1) la Nazionale italiana di calcio di Roberto Mancini tornerà nuovamente in campo per il secondo incontro del gruppo J delle qualificazioni agli Europei 2020. La compagine nostrana reduce dalla vittoria (2-0) contro la Finlandia se la vedrà sul rettangolo verde emiliano contro il Liechtenstein. Sulla carta l’impegno non è impossibile e il CT confida di ottenere ...

Italia - Roberto Mancini con Fabio Quagliarella e Moise Kean : il vecchio e il bambino : Lo vedi correre sui prati di Coverciano, incitare i ragazzi, spiegare le sue idee. Roberto Mancini la Nazionale la guida così: mai a bordo campo, se non quando è ora di fare spazio alla partitella, sempre in mezzo ai giocatori, dispensando consigli soprattutto agli attaccanti. Naturale che sia così,

Calcio - Serie A 2019 : i migliori italiani della 28^a giornata. Fabio Quagliarella eterno - Sturaro stende la Juventus : Si è disputata questo fine settimana la 28esima giornata della Serie A di Calcio, che come al solito ci ha riservato molto spettacolo, tante reti, e ottime prestazioni da parte degli italiani, che si sono confermati decisivi nelle gare disputate. eterno. Fabio Quagliarella non smette mai di segnare, e anche questa settimana si conferma capocannoniere della Serie A, segnando il suo 21esimo sigillo stagionale nel 5-3 al Sassuolo, nella gara che ha ...

Solo Lionel Messi e Kylian Mbappé meglio di Fabio Quagliarella : Genova - Fabio Quagliarella insegue Lionel Messi e Kylian Mbappé nella corsa alla Scarpa d'Oro, il prestigioso riconoscimento che viene assegnato al miglior cannoniere europeo. L'attaccante della ...

Fabio Quagliarella leggerà il giuramento d’apertura della 71ª Viareggio Cup : Sarà Fabio Quagliarella a leggere il giuramento della 71ª Viareggio Cup durante la cerimonia d’apertura del Torneo, prima della gara inaugurale Inter-Braga lunedì 11 marzo 2019. Quagliarella (che da giovane ha giocato il Torneo di Viareggio) è uno splendido interprete del ‘pallone senza età’: più passano gli anni, più diventa bravo, tanto da riconquistare a 36 anni suonati, l’attenzione dei tecnici azzurri. Un ...

Calcio - i migliori italiani della 27^a giornata di Serie A : Fabio Quagliarella segna ancora - Ciro Immobile re del derby : Si è chiuso un nuovo fine settimana, e con esso una nuova giornata della Serie A di Calcio, dove si sono disputati incontri di cartello come il derby di Roma o il big match tra Juventus e Napoli, ma che ha visto anche il Milan sorpassare l’Inter al terzo posto della classifica. Un turno da ricordare dunque, dove non sono mancate le prestazioni degli italiani, con alcuni azzurri che si sono resi protagonisti nelle dieci sfide. Ad aprire il ...

Calcio - i migliori italiani della 25^a giornata di Serie A. Fabio Quagliarella continua a segnare - Andrea Petagna firma il riscatto : Si è chiuso un nuovo fine settimana di gare nella Serie A di Calcio 2019, e anche dopo questo turno gli italiani sono stati grandi protagonisti, con reti sempre decisive, tra cui quella dell’intramontabile Fabio Quagliarella, che segna su rigore il suo gol numero 17, e regala alla Sampdoria il successo sul Cagliari per 1-0. continua a sorprendere il Torino, che sconfigge 2-0 un’Atalanta in crisi, grazie alla rete di Armando Izzo, ...

Da Piatek a… Quagliarella - Vieri show : “Atalanta spettacolo - i gol di Fabio in azzurro servono ora. Inter? Sarà al top” : L’ex attaccante italiano ha parlato a 36o gradi della situazione del calcio italiano, soffermandosi su alcuni punti importanti L’arrivo di Piatek al Milan e la crisi dell’Inter, passando per la convocazione di Fabio Quagliarella in Nazionale e l’Atalanta dei record di Gasperini. Spada/LaPresse Temi trattati e analizzati da Bobo Vieri nel corso di una lunga intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, nel corso ...

Calcio - Fabio Quagliarella e il ritorno in azzurro : “Il lavoro ripaga sempre - sono qui per dare il mio contributo” : Il grande protagonista del raduno della Nazionale italiana di Calcio in programma tra oggi e domani a Coverciano è indubbiamente Fabio Quagliarella. L’attaccante della Sampdoria sta vivendo forse la sua miglior stagione all’età di 36 anni e nella classifica dei marcatori della Serie A ha totalizzato ben 16 gol, secondo soltanto a Cristiano Ronaldo. La settimana scorsa il bomber napoletano ha eguagliato il record di Gabriel Omar ...

Fabio Quagliarella torna in nazionale a 36 anni : Il ritorno in nazionale, dopo tre anni e mezzo, di Fabio Quagliarella, capocannoniere della serie A a 36 anni, e la prima chiamata del difensore del Parma Alessandro Bastoni sono le novità principali delle convocazioni di Roberto Mancini.Il ct ha chiamato 32 giocatori per lo stage in programma lunedì e martedì prossimi nel Centro tecnico federale di Coverciano, in vista dei primi due match di qualificazione a Euro 2020 ...