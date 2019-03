Su Verona M5s si conferma come guardiano dei residui dell' ideologia del ' 68

Famiglia - Di Maio : “Distanti da Lega su tema della libertà delle donne. Nessun esponente M5s all’evento di Verona” : “Il terreno della libertà delle donne è sicuramente una questione che ci vede distanti dalla Lega. Nessun esponente del Movimento cinque stelle andrà a quell’evento di sabato in cui si dice che la donna deve stare in casa e che sono negazionisti sui femminicidi. Per me la Famiglia è sacra ma è sacra anche la libertà delle donne”. Lo ha detto il vicepresidente del Consiglio Luigi Di Maio a Matera L'articolo Famiglia, Di Maio: ...

