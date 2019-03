Secondo un sondaggio oltre il 50% dei giocatori console si iscriverebbe a Stadia

Sondaggio Ipsos sulla Flat Tax - le cifre che agitano Matteo Salvini : Secondo gli italiani... : La Lega e Matteo Salvini sono tornati alla carica con la Flat tax e non intendono fare sconti agli alleati di governo grillini. Il Carroccio, infatti, punta sulla misura simbolo della coalizione del centrodestra, l'aliquota unica per tagliare la pressione fiscale. Ma sulla Flat tax, a DiMartedì di G

Secondo l’ultimo sondaggio Swg - il Pd avrebbe scavalcato il Movimento 5 Stelle : Se andiamo a visionare l’ultimo sondaggio realizzato dall’istituto di ricerca Swg, datato 18 marzo 2019, si evidenzierebbero alcune novità particolarmente interessanti da esaminare. Ebbene, riguardo la nota metodologica dell'indagine elettorale, essa è stata condotta attraverso un mix di strumenti avanzati (Cawi-Cati-Cami) su un campione probabilistico e rappresentativo di 1.500 soggetti disposti su tutto il territorio italiano, con un margine ...

Secondo un recente sondaggio LG batte Samsung per quanto riguarda la reputazione del marchio : Un recente sondaggio evidenzia che LG supera Samsung in termini di reputazione del marchio, anche se quest'ultima rappresenta il conglomerato più grande della Corea del Sud. Il sondaggio, pubblicato la scorsa settimana basato sulle valutazioni di 7.600 società in 50 paesi, è stato condotto dal Reputation Institute, e vede LG alla posizione 48, mentre Samsung esce dalla top 50 occupando il 52° posto. L'articolo Secondo un recente sondaggio LG ...

Elezioni Europee - il sondaggio : Lega al 32 - 7% è il Secondo partito in Ue. Ppe e Socialisti senza maggioranza : La Lega primo partito in Italia e secondo partito al Parlamento europeo dove Socialisti e Popolari non riescono però a ottenere la maggioranza, cioè 353 parlamentari. Un numero di seggi che si potrebbe raggiungere con un’alleanza tra Socialisti, Popolari e Liberali avrebbe una maggioranza confortevole, che diverrebbe inattaccabile se imbarcasse anche i Verdi. È quanto emerge dalle prime proiezioni raccolte dal Parlamento Ue, basate su dati ...

Secondo il sondaggio hardware mensile di Steam - le nuove Nvidia RTX stentano a decollare : Steam effettua ogni mese un sondaggio (facoltativo) volto a determinare la configurazione più utilizzata dai suoi utenti, Secondo gli ultimi dati di gennaio, sembra che le nuove schede Nvidia RTX si stiano si diffondendo tra il pubblico, ma più lentamente del previsto.Come riporta PC Games, in generale Nvidia non può certo lamentarsi in quanto il 74% dei partecipanti al sondaggio usa schede GeForce, a differenza di AMD che ha una fetta pari al ...

Sondaggio fiducia nei leader : Salvini primo - Conte Secondo. Ma il 72% non voterebbe un partito fondato dal premier : Il premier Giuseppe Conte si piazza al secondo posto nel Sondaggio sulla fiducia nei leader. Ma se fondasse un partito, lo voterebbero in pochi. Sono i risultati della rilevazione di Emg Acqua ...

Turismo : il sondaggio - Europa meta preferita - al Secondo posto l'Italia : Milano, 12 feb. (Labitalia) - Europa al primo posto, al secondo l'Italia. Sono le mete preferite, s[...]