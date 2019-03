Scuolabus | Salvini frena su cittadinanza al 13enne Ramy | “Per ora non ci sono gli

ilfattoquotidiano

(Di martedì 26 marzo 2019) “Stiamo facendo tutti gli approfondimenti del caso. Purtroppo a stasera non cigli elementi per concedere la”. Lo ha detto il ministro dell’Interno e vicepremier Matteo. “Le cittadinanze non le posso regalare e per dare le cittadinanze ho bisogno di fedine penali pulite. Non parlo dei ragazzini di 13 anni ma non fatemi dire altro”, ha detto. “Se qualcuno lanon l’ha chiesta e non l’ha ottenuta dopo 20 anni – ha aggiunto rivolgendosi ai giornalisti – fatevi una domanda e datevi una risposta sul perché”L'articolosual: “Per ora non cigli elementi per concederla” proviene da Il Fatto Quotidiano.

