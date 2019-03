Samsung | lancia profit warning su conti 1° trimestre

Samsung lancia profit warning. Analisti : 'economia in frenata' : ... il profit warning di Samsung potrebbe andare a braccetto con l'inversione della curva dei rendimenti dei T-bond americani, trend che di solito anticipa una caduta in recessione dell'economia Usa. ...

Carrefour lancia il volantino “Sottocosto” : in offerta Samsung Galaxy S9 a 399 euro : Carrefour lancia il volantino "Sottocosto", valido dal 26 marzo al 4 aprile. Pochi smartphone Android in offerta, ma Samsung Galaxy S9 costa solo 399 euro L'articolo Carrefour lancia il volantino “Sottocosto”: in offerta Samsung Galaxy S9 a 399 euro proviene da TuttoAndroid.

Samsung pronta a lanciare Galaxy A90 come gaming smartphone in tutto il mondo - foto - : Dopo essere stato svelato un po' per caso la scorsa settimana, Galaxy A90 torna sotto i riflettori. Il telefono infatti è apparso nella pagina creata da Samsung per pubblicizzare Asphalt 9: Legends e ...

Tre lancia un concorso a premi che mette in palio anche Samsung Galaxy S10 : Non i soli clienti Vodafone saranno coccolati ogni settimana, quantomeno per l'intero mese di marzo. Tre ha messo su il concorso Ciak si gioca su app My3 L'articolo Tre lancia un concorso a premi che mette in palio anche Samsung Galaxy S10 proviene da TuttoAndroid.

Samsung lancia Galaxy S10 Juventus Special Edition/ Features esclusive per i tifosi : Samsung lancia Galaxy S10 Juventus Special Edition: da oggi in vendita lo smartphone bianconero con Features pensate per i tifosi della Vecchia Signora

Samsung potrebbe lanciare una cover in pelle per Galaxy Fold e un flagship “low cost” : Samsung potrebbe commercializzare una cover ufficiale in pelle per il suo pieghevole Galaxy Fold e altri smartphone top di gamma a costi più "ragionevoli". L'articolo Samsung potrebbe lanciare una cover in pelle per Galaxy Fold e un flagship “low cost” proviene da TuttoAndroid.

Samsung lancia il Galaxy S10 dedicato alla Juventus : Arriva il Samsung Galaxy S10 Juventus Special Edition, lo smartphone premium di nuova generazione con features esclusive per i tifosi bianconeri: personalizzazioni, contenuti extra e app, tra cui un abbonamento gratuito a Juventus TV. “Non è solo uno smartphone premium di nuova generazione con nuove tecnologie e una fotocamera con un’intelligenza avanzata. È anche lo […] L'articolo Samsung lancia il Galaxy S10 dedicato alla Juventus ...

LEGO lancia il suo Pop-Up Book prendendo in giro il Samsung Galaxy Fold : Si chiama LEGO Fold ed è la "risposta" di questo popolarissimo gioco ai nuovi smartphone pieghevoli e in particolare al Samsung Galaxy Fold L'articolo LEGO lancia il suo Pop-Up Book prendendo in giro il Samsung Galaxy Fold proviene da TuttoAndroid.

Samsung Galaxy A90 potrebbe essere lanciato solo in Cina con un’unica fotocamera rotante da 48 megapixel : Stando alle ultime indiscrezioni, almeno inizialmente il Samsung Galaxy A90 sarà disponibile soltanto in Cina. Scopriamo insieme tutti i dettagli L'articolo Samsung Galaxy A90 potrebbe essere lanciato solo in Cina con un’unica fotocamera rotante da 48 megapixel proviene da TuttoAndroid.

Samsung non permette di lanciare Google Assistant con il tasto Bixby - ma c’è una soluzione : Con un recente aggiornamento Samsung permette di rimappare l'uso del tasto Bixby, ma non consente di avviare Google Assistant. Ma c'è un modo per risolvere la cosa. L'articolo Samsung non permette di lanciare Google Assistant con il tasto Bixby, ma c’è una soluzione proviene da TuttoAndroid.

Samsung potrebbe lanciare nuovi accessori per la serie Samsung Galaxy S10 : Samsung potrebbe lanciare ulteriori accessori per gli smartphone presentati ieri, tra cui un power bank wireless e un pad di ricarica wireless. L'articolo Samsung potrebbe lanciare nuovi accessori per la serie Samsung Galaxy S10 proviene da TuttoAndroid.

Samsung Galaxy Home sarà lanciato ad aprile : Nel corso di un'intervista, il capo della divisione mobile di Samsung, ha confermato che il Samsung Galaxy Home sarà lanciato nel mese di aprile L'articolo Samsung Galaxy Home sarà lanciato ad aprile proviene da TuttoAndroid.