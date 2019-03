Marquez lancia la sfida a Dovizioso

MotoGp – ‘Caso Ducati’ - Marquez non si sbilancia : il commento del campione del mondo : Marquez non vuole commentare la polemica legata al device reputato irregolare sulla Desmosedici Gp di Dovizioso: le parole del campione del mondo in carica di MotoGp A tenere banco dopo il fantastico duello di domenica in Qatar tra Marquez e Dovizioso è la presunta irregolarità nella Desmosedici Gp del forlivese. Quattro team hanno infatti ‘denunciato’ il device sotto il forcellone della moto del team di Borgo Panigale, che non ...

MotoGp – Test Sepang - Marquez non si sbilancia : “ho dato ai giapponesi la risposta più importante - ma va presa con le pinze” : Il problema alla spalla non impedisce a Marquez di effettuare il lavoro programmato con la Honda: le parole del campione del mondo al termine dell’ultima giornata di Test a Sepang E’ un Marc Marquez fisicamente ancora non del tutto pronto, quello che ha parlato con la stampa al termine dell’ultima giornata di Test a Sepang , conclusa dal campione del mondo col largo anticipo rispetto ai colleghi. Lo spagnolo della Honda ...

MotoGP - Marc Marquez lancia l’allarme : “Recupero molto lungo - credevo più semplice. Non sarò al top per i test” : Marc Marquez ha lanciato l’allarme in merito alla sua condizione fisica dopo l’operazione alla spalla sinistra. Il Campione del Mondo di MotoGP non sembra infatti essere sereno riguardo alla sua salute in un’intervista rilasciata in occasione della premiazione di Mundo Depurtivo: “Vengo da un recupero molto lungo, più di quanto pensassi. Se nei test malesi non potrò dare il meglio, spero di riuscire a farlo in quelli del ...