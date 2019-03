La figlia del mercante di fiori | di Kayte Nunn

Mamma derubata della borsa : "Contiene una ciocca di capelli di mia figlia morta : unica cosa che mi resta di lei. Restituitemeli" : Una donna scozzese 35enne è stata derubata della sua borsa ed ha fatto un appello ai ladri: "Vi prego. Quella borsa conteneva una ciocca di capelli di mia figlia, scomparsa sei anni fa. Restituitemela: è l'unica cosa che mi resta di lei". Queste le parole di Kirsty Baldwin, orirginaria di Lossiemouth, in Scozia, e vittima di una rapina mentre si trovava in una stazione di servizio autostradale nei pressi di Manchester. Lo riporta ...

Napoli : madre avrebbe abusato della figlia e inviato un video all'amante presunto pedofilo : E' una vicenda davvero assurda quella che arriva da Napoli e, precisamente, verificatasi tra i quartieri di San Giovanni a Teduccio e Barra, dove una madre di una bambina avrebbe abusato sessualmente della figlia e poi avrebbe inviato il video del misfatto al suo amante, che si ritiene sia pedofilo. Ad accorgersi di quanto compiuto dalla donna sarebbe stato il marito di quest'ultima che ha denunciato immediatamente la moglie all'autorità ...

Antonella Clerici : figlia - età e carriera. La biografia della presentatrice : Antonella Clerici: figlia, età e carriera. La biografia della presentatrice Vita privata, figlia e compagno Antonella Clerici Dopo aver salutato il suo programma storico “La Prova del Cuoco“, che aveva condotto al fianco di Anna Moroni, Antonella Clerici, come aveva promesso, torna sulle scene Rai con Portobello. Ripercorriamo le tappe della carriera e della vita della presentatrice di Legnano che ha tenuto compagnia ai telespettatori del day ...

Paolo Bonolis : malattia figlia - le parole della moglie del conduttore : Paolo Bonolis: malattia figlia, le parole della moglie del conduttore Cos’ ha la figlia di Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli Sonia Bruganelli, moglie di Paolo Bonolis, fa spesso discutere di sé per le foto che pubblica su Instagram. Ma c’è qualcosa di più profondo dietro lo schermo provocatorio del lusso ostentato. C’è un dolore, quello sì, comune a tutte le persone. In particolar modo a tutti i genitori che devono convivere e ...

VIDEO | La Corrida - tutti pazzi per il balletto del papà con la figlia : Nella prima puntata de La Corrida, andata in onda venerdì sera, una delle esibizioni più esilaranti è stata quella dei...

«Mia figlia era su quel pullman. Questa vicenda è frutto dell'odio» : Paolo che il giorno dopo ha scritto un tweet: 'Fa paura pensare in che mondo stanno crescendo i nostri figli. L'odio genera solo odio, le parole di odio generano pensieri di odio. Loro adesso hanno ...

Kylie Jenner si mostra in latex e parla della figlia : Kylie Jenner protagonista di uno shooting fotografico per il magazine Interview , dove posa indossando abiti dai tagli particolari, che sottolineano le sue forme e l'incredibile sensualità. La giovane ...

Claudia Galanti su Instagram lo straziante ricordo della figlia morta : Era il 2014 quando la modella paraguaiana Claudia Galanti annunciava la morte della terzogenita Indila Carolina di soli 9 mesi. Una tragedia straziante che oggi è riportata alla mente dalla bella ...

Claudia Galanti su Instagram : il ricordo della figlia scomparsa : “Se le mie lacrime potessero costruire una scala […] ti riporterei a casa”. Inizia così il commovente messaggio di Claudia Galanti per la figlia scomparsa. Il dicembre del 2014 la vita della modella paraguaiana è cambiata per sempre a causa della morte di Indila Carolina Sky, la sua terza figlia venuta a mancare a soli 9 mesi a causa di un batterio. Un vero e proprio dramma per Claudia Galanti, che da allora non ha mai smesso ...

Ignorava le urla di terrore della bambina! Mamma vende la figlia di 5 anni a un pedofilo : Una donna, Mamma di una bambina di cinque anni, che vende sua figlia a un pedofilo. Arriva dallo stato americano del Texas una storia di violenze ai danni di una minore che in “molteplici occasioni”, dal 2017 all’inizio del 2019, sarebbe stata “offerta” da sua madre a un sessantaduenne che avrebbe abusato di lei. La madre, la trentaseienne Shirley Harmon, della contea di Ector in Texas, ha ammesso con la polizia le sue responsabilità. Come si ...

Torino - sesso e droga con l’amico 14enne della figlia - l’infermiera ammette tutto : “Era amore” : l’infermiera quarantaduenne delle Valli di Lanzo arrestata dai carabinieri di Leini (Torino) per aver avuto una relazione sessuale con un quattordicenne amico della figlia, nell'interrogatorio di garanzia ha ammesso la relazione col minore e anche l’uso di marijuana che fumava con le figlie e i loro amici.Continua a leggere